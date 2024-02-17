В трех областях России слышали взрывы: местные власти сообщили о работе ПВО (видео)

Взрывы слышали в Ростовской, Курской и Белгородской областях РФ. В результате произошедшего один человек пострадал, повреждены линии электропередач.

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Вечером 16 февраля, а также в ночь на 17 февраля в трех областях России слышали взрывы. Так, в 21: 21 об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, были обстреляны окраины сел Глотово и Безымено Грайворонского городского округа.

"Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия", — сообщил он.

Кроме того, он отметил, что есть повреждение линии электропередачи, под отключение попали жители села Безымено. В произошедшем Гладков обвинил Украину.

Позже, уже в 00:08 ночи 17 февраля один из местных Telegram-каналов сообщил о взрывах в Строителей Белгородской области.

Взрывы в Ростовской области

В 22:29 16 февраля о работе ПВО в Ростовской области России написал губернатор Василий Голубев.

"В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона", — написал он.

Взрывы в Курской области

О работе ПВО в Курской области России в 00:51 17 февраля написал губернатор Роман Старовойт.

"В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется", — написал он.

Уже в 03:03 ночи он снова предупредил местных жителей о ракетной опасности.

"Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения", — сообщил он.

Взрывы в России

Минобороны России на момент написания новости никак не прокомментировало взрывы.

Ранее сообщалось, что ГУР предлагает работу в оккупации и на территории РФ. Разведка отмечает, что набор в тыловые подразделения активных действий продолжается. Его участники будут иметь самое современное оружие, лучшую подготовку и уважение от украинского народа.