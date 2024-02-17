У трьох областях Росії чули вибухи: місцева влада повідомила про роботу ППО (відео)

Вибухи чули в Ростовській, Курській і Бєлгородській областях РФ. Унаслідок події одна людина постраждала, пошкоджено лінії електропередач.

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Увечері 16 лютого, а також у ніч на 17 лютого в трьох областях Росії чули вибухи. Так, о 21:21 про обстріл повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, було обстріляно околиці сіл Глотове і Безімено Грайворонського міського округу.

"Один зі снарядів розірвався перед машиною на трасі — вибито лобове скло, постраждав водій. У чоловіка контузія", — повідомив він.

Крім того, він зазначив, що є пошкодження лінії електропередачі, під відключення потрапили жителі села Безіменне. У події Гладков звинуватив Україну.

Пізніше, вже о 00:08 ночі 17 лютого, один із місцевих Telegram-каналів повідомив про вибухи в Будівельників Бєлгородської області.

Вибухи в Ростовській області

О 22:29 16 лютого про роботу ППО в Ростовській області Росії написав губернатор Василь Голубєв.

"У Ростовській області підрозділи ППО успішно відпрацювали по повітряних цілях за межами регіону", — написав він.

Вибухи в Курській області

Про роботу ППО в Курській області Росії о 00:51 17 лютого написав губернатор Роман Старовойт.

"У Курській області працює ППО. Режим ракетної небезпеки поки зберігається", — написав він.

Уже о 03:03 ночі він знову попередив місцевих жителів про ракетну небезпеку.

"Ракетна небезпека! У Курській області запущено систему оповіщення населення", — повідомив він.

Вибухи в Росії

Міноборони Росії на момент написання новини ніяк не прокоментувало вибухи.

Раніше повідомлялося, що ГУР пропонує роботу в окупації та на території РФ. Розвідка зазначає, що набір до тилових підрозділів активних дій триває. Його учасники матимуть найсучаснішу зброю, найкращу підготовку та повагу від українського народу.