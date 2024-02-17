Россияне использовали новейшие крылатые ракеты Х-69 для ударов по Украине (фото)

По информации издания, долгое время Х-69 находилась на этапе разработки, однако полномасштабная война повысила потребность РФ в высокоточном дальнобойном вооружении, что вероятно, повлекло ускорение процесса производства.

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Российские оккупанты использовали новейшие крылатые ракеты Х-69 во время недавнего массированного ракетного обстрела украинской инфраструктуры. Об этом сообщает издание The War Zone.

В издании напомнили, что недавно украинский военный блогер в Telegram-канале "Полковник Генштаба" обнародовал фотографию обломка ракеты Х-69, которую сбили во время массированного ракетного обстрела 7 февраля. О применении трех ракет этого типа также сообщал украинский ресурс мониторинга воздушных угроз.

Согласно этим заявлениям, в этот же день противник применил и другое новейшее вооружение для удара по столице — противокорабельную ракету "Циркон".

В течение длительного периода ракета Х-69 находилась на этапе разработки, однако полномасштабная война между Россией и Украиной повысила потребность в высокоточном дальнобойном вооружении, что вероятно, привело к ускорению процесса разработки и производства.

В феврале прошлого года Международный институт стратегических исследований заявил, что Х-69, "вероятно, находится на завершающей стадии разработки или на стадии производства".

С каких истребителей происходят пуски Х-69

В издании отметили, что, вероятно, Х-69 создавались специально для российского истребителя Су-57, однако по словам производителя, ими также может быть оснащен МиГ-29К, МиГ-35, Су-30МК, Су-34 и Су-35.

"Хотя были заявления о том, что Су-57 участвовали в боевых действиях во время конфликта в Украине, никаких убедительных доказательств этому нет", — говорится в сообщении.

Что известно о ракетах Х-69

Напомним, ранее Фокус сообщал, что среди преимуществ Х-69 можно назвать заявленную скрытность ракеты, и ее систему наведения. В этой системе применен комплексный подход с использованием как инерциального метода навигации, так и спутниковых навигационных платформ ГЛОНАСС и GPS.

В то же время эксперты "Bulgarian Military" отмечают и недостатки ракеты. Прежде всего, это ее восприимчивость к современным системам ПВО типа NASAMS, что делает ракету потенциально легкой мишенью. Кроме того, очевидна необходимость повышения точности и маневренности ракеты.

Аналитики сравнивают Х-69 с американской AGM-158 JASSM — универсальной ракетой для нанесения ударов как по воздушным, так и по наземным и морским целям. Но американский образец выгодно отличается высокой точностью и маневренностью.

Ракетный обстрел 7 февраля

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли мирные города Украины с помощью ракет и беспилотников. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве и на Львовщине. Во время обстрелов Киева враг мог при менить противокорабельную ракету "Циркон". Аналитики Defense Express считают, что ее перехватила украинская ПВО.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что специалисты исследуют обломки ракет, чтобы определить тип ракет, которыми оккупанты атаковали мирные города.