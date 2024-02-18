"Россияне отошли": ВСУ разгромили наступление россиян на Запорожье, — ОК "Запад" (видео)

По данным командования, в наступлении российские войска использовали 30 единиц техники и значительный личный состав. При этом погибли 70 военных из оккупационной группировки, еще 80 ранены.

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Силы обороны Украины на Запорожском направлении разгромили наступление россиян накануне, 17 февраля. Об этом сообщает Оперативное командование "Запад" на странице в Facebook.

"Уничтожены 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 российских солдат "отправлены на концерт Кобзона", 80 — заказывают билеты. После наступления россияне отошли на прежние позиции", — говорится в публикации.

Сообщается, что в наступлении задействовали 30 единиц техники и значительный личный состав противника.

ВСУ отразили наступление ВС РФ на Запорожском направлении

Что происходит на Запорожском направлении?

16 февраля представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что положение на Запорожском направлении стабильное.

Представитель командования уточнил, что на этом участке фронта находится значительная группировка российских войск, вместе с тем силы рассредоточены вдоль всей линии фронта, и пока угрозы Запорожью нет.

Под Запорожским направлением подразумевается территория фронта от Донецкой до Днепропетровской области, но российская группировка здесь, по словам Лиховия, "размазана" по всей линии соприкосновения.

Напомним, что, по оценкам ISW, захват российскими войсками Авдеевки стал возможен из-за того, что ВС РФ впервые обеспечили пехоте поддержку с воздуха.

Также сообщалось, что в "Институте изучения войны" считают, что Украина может столкнуться с дефицитом ракет для ПВО. Силам обороны нужно значительное количество систем ПВО, которые могут эффективно поражать российские самолеты.