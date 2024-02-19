Ищут снайперов и штурмовиков: Минобороны РФ вербует на войну женщин из тюрем, — СМИ

По словам журналистов, с осени 2023 года представители Минобороны РФ несколько раз бывали в колонии под Петербургом. Россиянкам предлагали контракт на год.

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Минобороны РФ вербует на войну в Украине осужденных в женской исправительной колонии №2 в Ленинградской области. Об этом сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на рассказы бывших заключенных исправительной колонии в поселке Ульяновка.

Журналисты объяснили, что их собеседники получили известия от своих подруг из заключения. Уже установили имена двух женщин, согласившихся участвовать в войне. Это подтвердили их близкие.

Сообщается, что с осени 2023 года представители Минобороны РФ несколько раз бывали в колонии. Россиянкам предлагали контракт на год, среди прочего искали новых снайперов и штурмовиков. До отправки на передовую предлагалось пройти обучение в течение двух месяцев, по окончании контракта — помилование.

Примерно 20–50 женщин согласились на такие условия. Но пока они остаются в колонии. Одна из осужденных решила пройти обучение в качестве снайпера. Но ждать ей пришлось около трех месяцев, и она отказалась. По ее словам, она полагала, что быстро окажется на передовой, но теперь ей остается отбыть в заключении меньше года.

Одна из женщин, как рассказали журналисты, попыталась отговорить своих знакомых во время телефонной беседы. Она объяснила, что в условиях обстрелов не выживают и мужчины, поскольку в большинстве случаев осужденные оказываются "пушечным мясом". Но женщинам не терпится получить помилование.

Напомним, что, по сообщениям российской правозащитницы Ольги Романовой, в январе прошлого года в российских тюрьмах ЧВК "Вагнер" начала вербовать осужденных женщин.

Также сообщалось, что российский депутат Валерий Селезнев предложил решать проблемы с демографией в РФ с помощью заключенных женщин.