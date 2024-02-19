Шукають снайперів і штурмовиків: Міноборони РФ вербує на війну жінок із в'язниць, — ЗМІ

За словами журналістів, з осені 2023 року представники Міноборони РФ кілька разів бували в колонії під Петербургом. Росіянкам пропонували контракт на рік.

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Міноборони РФ вербує на війну в Україні засуджених у жіночій виправній колонії №2 у Ленінградській області. Про це повідомляє видання "Важные истории" з посиланням на розповіді колишніх ув'язнених виправної колонії в селищі Ульяновка.

Журналісти пояснили, що їхні співрозмовники отримали звістки від своїх подруг з ув'язнення. Уже встановили імена двох жінок, які погодилися брати участь у війні. Це підтвердили їхні близькі.

Повідомляється, що з осені 2023 року представники Міноборони РФ кілька разів бували в колонії. Росіянкам пропонували контракт на рік, зокрема шукали нових снайперів і штурмовиків. До відряджання на передову пропонувалося пройти навчання протягом двох місяців, після закінчення контракту — помилування.

Приблизно 20–50 жінок погодилися на такі умови. Але поки що вони залишаються в колонії. Одна із засуджених вирішила пройти навчання як снайперка. Але чекати їй довелося майже три місяці, і вона відмовилася. За її словами, вона вважала, що швидко опиниться на передовій, але тепер їй залишається відбути в ув'язненні менше ніж рік.

Одна з жінок, як розповіли журналісти, спробувала відрадити своїх знайомих під час телефонної бесіди. Вона пояснила, що в умовах обстрілів не виживають і чоловіки, оскільки в більшості випадків засуджені виявляються "гарматним м'ясом". Але жінкам не терпиться отримати помилування.

Нагадаємо, що, за повідомленнями російської правозахисниці Ольги Романової, у січні минулого року в російських в'язницях ПВК "Вагнер" почала вербувати засуджених жінок.

Також повідомлялося, що російський депутат Валерій Селезньов запропонував розв'язувати проблеми з демографією у РФ за допомогою ув'язнених жінок.