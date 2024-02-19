Золото за БПЛА: чем РФ расплатилась с Ираном за дроны, которыми атакует Украину, — СМИ

По словам журналистов, Россия купила у Ирана 6000 дронов за 193 тысячи долларов каждый. Общая сумма заказа составила 1,2 млрд долларов.

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Россия расплатилась с Ираном за дроны Shahed-136, которыми активно атакует Украину, золотом, а также современными западными системами ПВО и ракет ПТРК. Об этом сообщило израильское издание Haaretz.

В материале говорится, что еще в начале февраля 2024 группа хакеров Prana Network опубликовала тысячи внутренних электронных писем и документов иранской компании Sahara Thunder, которая связана с министерством обороны Ирана. Издание получило в распоряжение документы, из которых следует, что Россия платила за дроны золотом. Так, один платеж составил 1,78 тонны золотых слитков на сумму 104,3 миллиона долларов, другой – еще 2 тонны золота. Более того, в ноябре 2022 года РФ заплатила Ирану 145 млн долларов частично наличными деньгами, а частично — в видео современных западных ракет и средств ПВО.

Плата за дроны Shahed Фото: Haaretz

По словам журналистов, эксперты оценивают стоимость БПЛА в сумму от 20 до 50 тысяч долларов. Однако РФ платит гораздо больше. Сперва Тегеран требовал 375 000 долларов за один дрон, но в конце концов согласился на цену в 193 000 долларов. Москва заказала 6000 БПЛА. Общая сумма заказа составила 1,2 млрд долларов.

Завод по производству Shahed в России

Издание пишет, что РФ и Иран построили линию по сборке БПЛА в Особой экономической зоне "Алабуга", которая находится в Татарстане. Управляющая компания АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"" принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Завод находится рядом с рекой Кама, которая впадает в Волгу. Это дает возможность доставлять комплектующие для дронов на кораблях напрямую из Ирана через Каспийское море.

Сообщается, что в той же зоне находятся заводы по выпуску углеродного волокна и стекловолокна. Оба материала важны при производстве дронов Shahed. У России проблемы с набором персонала. Некоторые кандидаты решили не приезжать в этот район.

Напомним, в НАПК сообщили, что РФ и Иран используют в черных Shahed-136 западные компоненты. База иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, содержит почти 3 тыс. элементов. Больше всего элементов, проданных России компаниями из США.