"Насмотрелись ужасов": число дезертиров в ВС РФ выросло в 10 раз за год (инфографика)

Проект "Идите лесом!" сообщил, что из российской армии бегут мобилизованные и контрактники. Многие понимают, что пропаганда, которую показывают по телевизору, лжет.

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Количество дезертиров в российской армии выросло в 10 раз за год. Об этом сообщила российский проект "Идите лесом!" в Telegram.

Сообщается, что в процентах это 914,3%. Так, 30% мобилизованные, 50% контрактники, подписавшие контракт уже после начала полномасштабной войны и 10% контрактники, которые подписали контракт до начала полномасштабной войны, еще 10% — все остальные.

В отчете говорится, что контрактники в ВС РФ – это часто срочники, которых заставили подписать контракт с Минобороны России.

Число дезертиров в армии РФ Фото: Идите лесом!

В организации заявили, что россияне бегут из армии, так как "насмотрелись ужасов на войне, увидели отношение к людям, как к расходному материалу и пушечному мясу". Многие поняли, что пропаганда лжет и в Украине живут не "фашисты". Большое количество раненых, получив осколочные ранения, после лечения "обезболивающим" снова попадают на передовую.

"Очевидно, на рост числа дезертиров влияет также то, что с момента объявления мобилизации прошло почти полтора года, в войсках нет никакой ротации, и многие, ни на что не надеясь, выбирают дезертировать", — сказано в отчете.

Ранее СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин хочет мобилизовать 400 тысяч человек и планирует новое нападение. Отмечается, такое пополнение российских войск запланировали на 2024 год. Однако, как передают источники в Силах обороны, Кремль не успевает.