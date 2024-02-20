МО РФ активно вербует заключенных женщин для участия в войне против Украины: что им обещают

Россиянкам предлагают быть снайперками и штурмовиками. За это им обещают помилование.

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В России сейчас активно взялись за мобилизацию заключенных женщин. В колониях начали проводить рейды с целью завербовать их для участия в войне против Украины. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"По данным наших источников в РФ активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне в Украине. В частности, в течение последних месяцев МО РФ проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт с Минобороны России продолжительностью на один год. Им предлагают в основном боевые должности, в частности снайпера и штурмовика.

"В случае согласия на подписание контракта, предусматривается прохождение двухмесячной программы обучения, после окончания контракта — помилование", — сообщили в ЦНС.

Напомним, что для штурма украинских позиций РФ завербовала десятки тысяч людей из стран Азии и Африки. По данным подполья, на стороне Москвы воюют граждане Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны Средней Азии.

24 января сообщалось, что РФ завербовала наемников из Малайзии. В составе ВС РФ были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где есть запрет на наемничество.