"Падение Авдеевки": до тысячи бойцов ВСУ могли попасть в плен РФ во время отступления, — NYT

Значительное количество украинских военных могло пропасть без вести или попали в российский плен из-за того, что выход ВСУ из Авдеевки Донецкой области был плохо спланирован и начался слишком поздно, рассказали журналисты.

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От 850 до 1000 украинских военных могли быть захвачены российскими военными или пропали без вести во время отхода из Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщило издание New York Times.

Сейчас подсчет того, сколько украинцев попало в плен или пропало без вести, различается. Однако двое солдат заявили, что это может быть от 850 до 1000 военных. По словам американских официальных лиц, потеря Авдеевки не является серьезной стратегической неудачей, поскольку успех оккупантов не обязательно приведет к краху украинской обороны, и вряд ли россияне смогут продолжить наступление. Журналисты отметили, что взятие в плен сотен бойцов может изменить это.

Американские официальные лица сообщили, что среди украинских военных ухудшился боевой дух еще после контрнаступления в 2023 году и отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В результате украинская армия имеет проблемы с наймом. Тогда как потеря военных, имеющих опыт боевых действий, "усилит потребность в дополнительных войсках".

"В результате падение Авдеевки может оказаться более важным, чем казалось сначала", — говорится в сообщении.

Почему такое количество бойцов попало в плен

По словам солдат и западных официальных лиц, "неспособность осуществить упорядоченный отход" из Авдеевки и "хаос" привел к тому, что оборона разрушилась, а значительное количество военных попало в плен. Они отметили, что выход был плохо спланирован и он начался слишком поздно.

Потери ВС РФ в Авдеевке

По информации украинских чиновников, ВС РФ понесли большие потери в бою. В частности, были убиты и ранены тысячи российских военных.

Можно ли было вывести войско без значительных потерь

Американские стратеги считают, что вывести войско без значительных потерь сложно, однако возможно, если делать это "в сознательной, неторопливой операции".

"Для украинцев вызов отхода из Авдеевки осложнялся тем, что Россия окружила город почти с трех сторон. Одна дорога с твердым покрытием была наиболее жизнеспособным путем в город и из него", — отметили журналисты.

СМИ отметили, что этот маршрут, "дорога жизни", оказался под прямой угрозой в начале февраля, что в результате сделало отход "гораздо более опасным".

Издание со ссылкой на военных добавило, что некоторые подразделения ВСУ могли отступить раньше, чем другие, что "поставило оставленные части под угрозу окружения россиянами".

Напомним, 20 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что ВС РФ наступают в районе Авдеевки Донецкой области, однако по другой тактике. В частности, враг использует малые штурмовые группы с применением небольшого количества бронетехники.

В тот же день заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что оккупанты имеют достаточно сил и средств для дальнейшего продвижения на Авдеевском направлении. Противник выбрал основное направление для себя, а именно поселок Ласточкино Донецкой области.