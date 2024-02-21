Увидели вспышки: как работники станции в Краматорске чудом спаслись от ракеты РФ

Работники решили заблаговременно спрятаться, и как только они покинули часть здания, где находились, туда прилетела ракета.

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В Краматорске выписаны из больницы все пострадавшие в результате ракетного удара по городу 20 февраля. У них легкие ушибы места. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Так, оккупанты попали по фильтровальной станции в Краматорске. Там на момент обстрела находились работники.

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Ракетный удар РФ по Краматорску: из-под завалов разрушенного дома спасли кота (фото, видео)

Спасло сотрудников фильтровальной станции то, что они увидели вспышки со стороны Дружковки и решили спрятаться. Как только они покинули часть здания, где находились, туда прилетела ракета.

"Спастись удалось не всем — под завалами все еще ищут человека. Фильтровальная станция в Краматорске — гражданский объект. Там не было военных. Уже во время широкомасштабной войны станцию модернизировали, поставили новое оборудование", — пишет издание.

Взрывной волной и осколками в результате атаки повреждены жилые дома поблизости. Во многих были разбиты стекла в окнах;

После российского удара в городе возникли проблемы с водоснабжением — из кранов идет техническая вода.

Напомним, что российские ракеты прилетели в промзону в Краматорске и частный сектор города.

Фокус ранее писал, что российские оккупанты 24 раза запускали по населенным пунктам Украины баллистические ракеты из Северной Кореи. По данным генпрокурора Украины Андрея Костина, от обстрелов этими снарядами уже погибли 14 гражданских.