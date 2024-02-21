Побачили спалахи: як працівники станції у Краматорську дивом врятувалися від ракети РФ

Працівники вирішили завчасно сховатися, і щойно вони залишили частину будівлі, де перебували, туди прилетіла ракета.

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У Краматорську виписані з лікарні всі постраждалі внаслідок ракетного удару, по місту 20 лютого. У них легкі забиті місця. Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Так, окупанти влучили по фільтрувальній станції в Краматорську. Там на момент обстрілу перебували працівники.

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Врятувало співробітників фільтрувальної станції те, що вони побачили спалахи з боку Дружківки та вирішили сховатися. Щойно вони залишили частину будівлі, деперебували, туди прилетіла ракета.

"Врятуватися вдалося не всім — під завалами все ще шукають людину. Фільтрувальна станція у Краматорську – цивільний об'єкт. Там не було військових. Вже під час широкомасштабної війни станцію модернізували, поставили нове обладнання", — пише видання.

Вибуховою хвилею та осколками внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки поблизу. У багатьох було розбите скло у вікнах;

Після російського удару у місті виникли проблеми з водопостачанням — із кранів йде технічна вода.

Нагадаємо, що російські ракети прилетіли в промзону в Краматорську та приватний сектор міста.

Фокус раніше писав, що російські окупанти 24 рази запускали по населених пунктах України балістичні ракети з Північної Кореї. За даними генпрокурора України Андрія Костіна, від обстрілу цими снарядами вже загинули 14 цивільних.