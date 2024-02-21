Минобороны анонсировали запуск приложения "Армия+": будут ли там электронные повестки

Заместительница главы министерства Екатерина Черногоренко рассказала, что в Украине пытаются "очень быстро" разработать электронный кабинет военнообязанного. По ее словам, цель — уменьшить визиты во все учреждения.

Related video

В Министерстве обороны работают над новым приложением "Армия+", которое хотят запустить уже летом. Заместительница министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона 21 февраля рассказала, будут ли через него вручать повестки.

"Это мобильное приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого соприкосновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и непосредственно осуществляют задачи на фронте", — объяснила чиновница.

Однако она отметила, что Минобороны также уже работает с Министерством цифровой трансформации над разработкой электронного кабинета военнообязанного. По словам Черногоренко, министерства пытаются "очень быстро" разработать удобный функционал для обновления данных онлайн.

"Чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", — добавила заместительница министра.

Напомним, адвокат Ярослав Гришин рассказал, что не так с идеей ввести в Украине электронные повестки.

Юрист Марина Бекало объяснила, какую информацию должна содержать по закону электронная повестка и в каких случаях ее можно будет проигнорировать.