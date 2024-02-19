Электронные повестки в Украине: адвокат объяснил основные недостатки нововведения

По словам Ярослава Гришина, в правительственном законопроекте предусмотрено, что даже если человек не заходил в свой электронный кабинет — он должен быть уведомлен о наличии там повестки.

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В Верховной Раде Украины недавно приняли законопроект о мобилизации в первом чтении. В частности документом предусматривается вручение повесток через электронный кабинет. Прокомментировал отправку электронных повесток и объяснил, что не так с этим решением адвокат Ярослав Гришин в эфире телемарафона, передает "ТСН".

Гришин пояснил, что иногда могут случаться ситуации, когда, например, военнообязанный не проверял свой электронный кабинет в течение нескольких дней, а тем временем туда пришла повестка.

"В этой части, там прописано, что даже если ты туда не заходил, должен быть уведомлен, такого быть не может. В этом электронном кабинете также должна быть система соответствующего оповещения, что человек должен туда зайти и это увидеть. Если человек это не видел, он не является уведомленным. В этом плане эти новеллы как ИПСО выглядят, потому что они такими быть не могут", — говорит он.

Как отметил адвокат, нововведения в части отправки электронных повесток необходимы, чтобы граждане Украины были уведомлены и оповещены, чтобы они зашли в соответствующий кабинет, увидели и подтвердили это сообщение.

"Любыми средствами связи, чтобы человек действительно увидел и был уведомлен и вызван для уточнения анкетных данных или прохождения медицинской комиссии в соответствующие ТЦК и СП", — резюмировал Гришин.

Напомним, ранее Фокус сообщил об изменениях, которые ждут законопроект о мобилизации, в частности в вопросе электронных повесток.

Заметим, уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что новый закон о мобилизации противоречит нормам Конституции. Он раскритиковал целый ряд норм: о временном ограничении уклонистов на выезд из страны, об обязанности регистрироваться в электронном кабинете призывника, о лишении отсрочки аспирантов-контрактников, о предоставлении права работникам ТЦК осуществлять проверку документов.