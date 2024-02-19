Електронні повістки в Україні: адвокат пояснив основні недоліки нововведення

За словами Ярослава Гришина, в урядовому законопроєкті передбачено, що навіть якщо людина не заходила у свій електронний кабінет — вона має бути повідомлена про наявність там повістки.

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У Верховній Раді України нещодавно ухвалили законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Зокрема документом передбачається вручення повісток через електронний кабінет. Прокоментував надсилання електронних повісток і пояснив, що не так з цим рішенням адвокат Ярослав Гришин в ефірі телемарафону, передає "ТСН".

Гришин пояснив, що іноді можуть траплятися ситуації, коли, наприклад, військовозобовʼязаний не перевіряв свій електронний кабінет протягом кількох днів, а тим часом туди прийшла повістка.

"В цій частині, там прописано, що навіть якщо ти туди не заходив, маєш бути повідомлений, такого бути не може. В цьому електронному кабінеті також має бути система відповідного оповіщення, що людина має туди зайти і це побачити. Якщо людина це не бачила, вона не є повідомленою. В цьому плані ці новели як ІПСО виглядають, тому що вони такими бути не можуть", — каже він.

Як зазначив адвокат, нововведення в частині щодо надсилання електронних повісток необхідні, аби громадяни України були повідомлені та оповіщені, щоб вони зайшли до відповідного кабінету, побачили та підтвердили це повідомлення.

"Будь-якими засобами зв'язку, щоб людина дійсно побачила і була повідомлена і викликана для уточнення анкетних даних або проходження медичної комісії у відповідні ТЦК та СП", — резюмував Гришин.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомив про зміни, які чекають на законопроєкт про мобілізацію, зокрема у питанні електронних повісток.

Зауважимо, уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що новий закон про мобілізацію суперечить нормам Конституції. Він розкритикував цілу низку норм: про тимчасове обмеження ухильників на виїзд із країни, про обов'язок реєструватися в електронному кабінеті призовника, про позбавлення відстрочки аспірантів-контрактників, про надання права працівникам ТЦК здійснювати перевірку документів.