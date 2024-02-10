Вручение электронных повесток: адвокат рассказала, в каких случаях можно не явиться в ТЦК

Призывники военнообязанные и резервисты обязаны зарегистрировать электронный кабинет, куда может прийти повестка в случае принятия нового законопроекта о мобилизации.

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В случае принятия нового законопроекта о мобилизации повестки военнообязанным гражданам будут вручать через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Адвокат Марина Бекало рассказала в комментарии "ТСН.ua" о процессе вызова граждан в ТЦК и СП.

Какой должна быть повестка, врученная через электронный кабинет

Призывники военнообязанные и резервисты обязаны зарегистрировать электронный кабинет, в котором будет отображаться учетная информация о гражданах.

Что должны содержать повестка:

фамилию, имя отчество и дату рождения супруга;

наименование ТЦК и СП, который выдал повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки;

подпись должностного лица ТЦК, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснения о последствиях неявки и обязанность сообщить о причинах неявки.

По словам адвоката, повестка будет считаться врученной, когда в ТЦК и СП будет приходить электронное уведомление о доставке документа. Также это может быть рабочим днем, следующим за днем ее отправки, независимо от сообщения о доставке.

В каких случаях мужчина может не явиться в ТЦК

Законопроект о мобилизации предусматривает уважительные причины неявки по повестке в ТЦК. Речь идет о:

препятствие стихийного характера, болезнь, действия РФ или другие обстоятельства, которые лишили возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

Однако о причинах неявки в нужно известить ТЦК и документально подтвердить основания не позднее трех дней от даты прибытия в военкомат, указанной в повестке.

Как накажут мужчин за неявку в ТЦК

Неприбытие в ТЦК и СП будет считаться нарушением законодательства о мобилизации, за это предусматривается административный штраф по ст. 210-1 КУоАП. Также ТЦК может обратиться в суд, если механизм принудительной доставки мужчины полицией невозможно реализовать в течение 15 дней и гражданин проигнорировал письменное требование явиться в ТЦК, которое направляется по почте или через электронный кабинет.

ТЦК может обратиться в суд с заявлением о вынесении решения о временном ограничении в праве выезда за границу, управления транспортными средствами или наложении ареста на денежные средства и другие ценности гражданина. Такие ограничения могут применить на срок до выполнения обязательств по такому требованию.

"В случае принятия законопроекта в такой редакции, уплата штрафа по ст. 210-1 КУоАП гражданином не отменяет его обязанность выполнить требование ТЦК и СП о вызове, поскольку такие меры воздействия по соответствующему решению суда будут продолжаться до выполнения гражданином обязательства о вызове в ТЦК и СП", — сказала Марина Бекало.

Можно ли проигнорировать электронную повестку мужчине, который находится за границей

Пребывание за границей не будет считаться уважительной причиной неявки по повестке. По словам Бекало, в таком случае возможен арест счетов в украинских банках, а не иностранных.

"Ведь решение украинского суда об аресте банковских счетов реализовать за рубежом очень сложно. Это возможно только в отношении тех, кто находится в санкционных списках, является подозреваемыми в международном терроризме и так далее", — рассказала Марина Бекало.

Напомним, некоторых украинцев могут занести в базу розыска ТЦК. В частности, это касается тех граждан, которые совершили уголовное правонарушение.

Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина может потратить около 720 миллиардов гривен на дополнительную мобилизацию.