Вручення електронних повісток: адвокатка розповіла, в яких випадках можна не з'явитися до ТЦК

Призовники військовозобов’язані та резервісти зобов'язані зареєструвати електронний кабінет, куди може прийти повістка в разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію.

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У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію повістки військовозобов'язаним громадянам вручатимуть через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста. Адвокатка Марина Бекало розповіла в коментарі "ТСН.ua" про процес виклику громадян до ТЦК та СП.

Якою повинна бути повістка, вручена через електронний кабінет

Призовники військовозобов’язані та резервісти зобов'язані зареєструвати електронний кабінет, у якому відображатиметься облікова інформація про громадян.

Що повинні містити повістка:

прізвище, ім’я по батькові й дату народження чоловіка;

найменування ТЦК та СП, який видав повістку;

мету виклику до ТЦК;

місце, день і час явки;

підпис посадової особи ТЦК, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення щодо наслідків неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Зі слів адвокатки, повістка вважатиметься врученою, коли до ТЦК та СП приходитиме електронне сповіщення про доставлення документа. Також це може бути робочим днем, наступний за днем її відправлення, незалежно від повідомлення про доставлення.

У яких випадках чоловік може не з'явитися до ТЦК

Законопроєкт про мобілізацію передбачає поважні причини неприбуття за повісткою до ТЦК. Мова йде про:

перешкоду стихійного характеру, хворобу, дії РФ або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у зазначені пункт і термін;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) чи близького родича його дружини (чоловіка).

Проте про причини неявки до потрібно сповістити ТЦК та документально підтвердити підстави не пізніше трьох днів від дати прибуття до військкомату, зазначеної в повістці.

Як покарають чоловіків за неявку до ТЦК

Неприбуття до ТЦК та СП вважатиметься порушенням законодавства про мобілізацію, за це передбачається адміністративний штраф за ст. 210-1 КУпАП. Також ТЦК може звернутися до суду, якщо механізм примусового доставлення чоловіка поліцією неможливо реалізувати протягом 15 днів та громадянин проігнорував письмову вимогу з'явитися до ТЦК, яка надсилається поштою чи через електронний кабінет.

ТЦК може звернутися до суду із заявою про винесення рішення щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами чи накладання арешту на кошти й інші цінності громадянина. Такі обмеження можуть застосувати на строк до виконання зобов'язань за такою вимогою.

"Ц разі прийняття законопроєкту в такій редакції, сплата штрафу за ст. 210-1 КУпАП громадянином не скасовує його обов’язок виконати вимогу ТЦК та СП про виклик, оскільки такі заходи впливу за відповідним рішенням суду будуть тривати до виконання громадянином зобов’язання про виклик до ТЦК та СП", — сказала Марина Бекало.

Чи можна проігнорувати електронну повістку чоловікові, який перебуває за кордоном

Перебування за кордоном не вважатиметься поважною причиною неявки за повісткою. Зі слів Бекало, в такому випадку можливий арешт рахунків в українських банках, а не іноземних.

"Адже рішення українського суду про арешт банківських рахунків реалізувати за кордоном дуже складно. Це можливо тільки відносно тих, хто перебуває в санкційних списках, є підозрюваними в міжнародному тероризмі і так далі", — розповіла Марина Бекало.

Нагадаємо, деяких українців можуть занести до бази розшуку ТЦК. Зокрема, це стосується тих громадян, що вчинили кримінальне правопорушення.

Раніше голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що Україна може витратити близько 720 мільярдів гривень на додаткову мобілізацію.