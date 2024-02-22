"Заметные изменения в подходе": в ISW оценили новую наступательную операцию ВС РФ (карта)

По мнению американских аналитиков, нынешней оперативной целю российских оккупантов может быть захват восточного берега реки Оскол в Харьковской области.

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Вооруженные силы Российской Федерации проводят многостороннюю наступательную операцию на Харьковско-Луганском направлении, которая может свидетельствовать о том, что в Москве сделали выводы из своих предыдущих неудач. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в статье от 21 февраля.

Авторы публикации отмечают, что ранее россияне, как правило, либо концентрировали большие массы войск в районе отдельных населенных пунктов (таких, как Бахмут и Авдеевка), либо совершали многочисленные атаки по направлениям, которые находились слишком далеко друг от друга. Как отмечают аналитики, нынешнее российское наступление отличается по ряду аспектов.

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"Перспективы этого наступления на Харьковско-Луганском направлении далеко не ясны, но его план и первоначальное осуществление знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню", — считают в ISW.

Аналитики указали на то, что в последнее время РФ активизировала действия на рубеже Купянск- Сватово-Кременная и сосредоточивает внимание на четырех направлениях. По их данным, оккупанты проводят наступательные операции к северо-востоку от Купянска, к северо-западу от Сватово, к юго-западу от Сватово и к западу от Кременной.

По мнению авторов статьи, координация российских наступательных усилий по четырем направлениям на линии Купянск-Сватово-Кременная может отражать более широкую оперативную цель и оперативное планирование более высокого уровня. В ISW полагают, что оккупанты преследуют оперативную цель по захвату восточного берега реки Оскол в Харьковской области.

В ISW оценили перспективы наступления ВС РФ на Харьковско-Луганском направлении Фото: ISW

"Российские войска, похоже, атакуют по взаимоподдерживающим направлениям, чего российским войскам часто не удавалось делать в прошлом, что предполагает возможные улучшения российского оперативного планирования, по крайней мере, на этом участке фронта", — отметили аналитики.

В ISW считают, что предполагаемая российская наступательная операция в направлении реки Оскол является "более устойчивой", чем предыдущие российские наступательные операции на территории Украины.

В то же время аналитики подчеркнули, что ВС РФ вряд ли смогут продвинуться достаточно быстро, поэтому у ВСУ будет время подготовить позиции и наладить логистику вокруг населенных пунктов на восточном берегу реки Оскол.

"Постепенное наступление России, скорее всего, завершится истощающими лобовыми атаками на укрепленные украинские позиции в населенных пунктах вдоль реки Оскол и вблизи них", — заключили в аналитическом институте.

Напомним, 21 февраля офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимир Ращук заявил, что ВС РФ наступают на многих направлениях и могут дойти до города Днепр, если командование ВСУ не будет принимать серьезных решений.

В свою очередь генерал-майор ГУР Вадим Скибицкий заявил, что ВС РФ не способны начать новое наступление в Харьковской, Сумской, Черниговской или Киевской областях. По его словам, российская армия не имеет стратегических резервов для проведения нового наступления.