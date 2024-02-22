"Помітні зміни в підході": в ISW оцінили нову наступальну операцію ЗС РФ (карта)

На думку американських аналітиків, нинішньою оперативною метою російських окупантів може бути захоплення східного берега річки Оскіл у Харківській області.

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Збройні сили Російської Федерації проводять багатосторонню наступальну операцію на Харківсько-Луганському напрямку, яка може свідчити про те, що в Москві зробили висновки зі своїх попередніх невдач. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у статті від 21 лютого.

Автори публікації зазначають, що раніше росіяни, як правило, або концентрували великі маси військ у районі окремих населених пунктів (таких, як Бахмут і Авдіївка), або здійснювали численні атаки за напрямками, що знаходилися занадто далеко один від одного. Як зазначають аналітики, нинішній російський наступ відрізняється за низкою аспектів.

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"Перспективи цього наступу на Харківсько-Луганському напрямку далеко не ясні, але його план і початкове здійснення знаменують собою помітні зміни в підході Росії до оперативного рівня", — вважають в ISW.

Аналітики вказали на те, що останнім часом РФ активізувала дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і зосереджує увагу на чотирьох напрямках. За їхніми даними, окупанти проводять наступальні операції на північний схід від Куп'янська, на північний захід від Сватового, на південний захід від Сватового і на захід від Кремінної.

На думку авторів статті, координація російських наступальних зусиль за чотирма напрямками на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна може відображати ширшу оперативну мету й оперативне планування вищого рівня. У ISW вважають, що окупанти переслідують оперативну мету із захоплення східного берега річки Оскіл у Харківській області.

У ISW оцінили перспективи наступу ЗС РФ на Харківсько-Луганському напрямку Фото: ISW

"Російські війська, схоже, атакують за взаємопідтримуючими напрямками, чого російським військам часто не вдавалося робити в минулому, що припускає можливі поліпшення російського оперативного планування принаймні на цій ділянці фронту", — зазначили аналітики.

У ISW вважають, що ймовірна російська наступальна операція в напрямку річки Оскіл є "більш стійкою", ніж попередні російські наступальні операції на території України.

Водночас аналітики підкреслили, що ЗС РФ навряд чи зможуть просунутися досить швидко, тому у ЗСУ буде час підготувати позиції і налагодити логістику навколо населених пунктів на східному березі річки Оскіл.

"Поступовий наступ Росії, найімовірніше, завершиться виснажливими лобовими атаками на укріплені українські позиції в населених пунктах уздовж річки Оскіл і поблизу них", — підсумували в аналітичному інституті.

Нагадаємо, 21 лютого офіцер 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Володимир Ращук заявив, що ЗС РФ наступають на багатьох напрямках і можуть дійти до міста Дніпро, якщо командування ЗСУ не ухвалюватиме серйозних рішень.

Зі свого боку генерал-майор ГУР Вадим Скібіцький заявив, що ЗС РФ не здатні почати новий наступ у Харківській, Сумській, Чернігівській або Київській областях. За його словами, російська армія не має стратегічних резервів для проведення нового наступу.