Чи здатна РФ почати новий наступ на Харків чи Київ: в ГУР прокоментували

Російська армія не має стратегічних резервів для проведення нового наступу на іншому напрямку. За словами Вадима Скібіцького, підрозділи вже залучені до війни проти України.

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Генерал-майор Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" повідомив, що РФ не здатна почати новий наступ на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині чи Київщині.

В ЗМІ все частіше фігурує інформація, що ЗС РФ нібито можуть розпочати новий наступ проти України з північно-східного напрямку. Проте за словами Скібіцького, РФ не здатна проводити дві одночасні стратегічні операції. На початку повномасштабного вторгнення у ворога було два стратегічних напрямки:

південно-західний — смуга відповідальності Південного військового округу ЗС РФ;

західний — смуга відповідальності Західного військового округу ЗС РФ.

"Харків, Суми, Чернігів, Київщина – це західний стратегічний напрямок. Міста, де зараз йдуть активні бойові дії – це південно-західний стратегічний напрямок. На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку", — пояснив Скібіцький.

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Також він додав, що в окупантів немає стратегічних резервів. Нині 18-та армія, 25-та армія і 3-й армійський корпус — всі воюють проти України, тому резервів нема. Стратегічна операція до того ж передбачає щоденне просування на 20 км вглиб. Окупанти штурмували Авдіївку понад чотири місяці, тому про стратегічний наступ ЗС РФ мова теж не йде.

"Основні зусилля росіян зараз зосереджені на Авдіївці, Куп'янську, Лимані. Чому? Тому що задача, яка стоїть, і найближчі пів року буде залишатися однозначно такою ж, — вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. І друге – це утримання захоплених територій. Противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької, і вони їх будуть намагатися утримати, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму, необхідна система логістики, яка йде через Крим, підвіз боєприпасів, техніки, особового складу на південний напрямок. Великі десантні кораблі ми знищуємо, вони вже нічого не возять. Якщо їх там залишилося чотири чи пʼять, вони теж будуть потоплені", — пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ у 2025 році.

Раніше британська розвідка припустила, що ЗС РФ не вистачає боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, тому їм потрібен період відпочинку і перепідготовки.