"Оккупанты очень злятся": в Бердянске утром взорвался автомобиль (фото)

Председатель МВА Виктория Галицина отметила, что громкий звук слышали в большинстве микрорайонов города. По словам местных, российские военные между собой говорят, что взрывчатку сбросили с дрона.

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В оккупированном Бердянске Запорожской области утром 22 февраля было шумно. Вблизи заправки взорвался автомобиль. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

По ее словам, примерно в 6:50 в Бердянске прогремел взрыв, который бердянцы слышали в большинстве микрорайонов города.

"Жители сообщают о взрыве, который слышал весь город. Надеемся, результативный", — написала Галицина.

Как добавляет глава МВА, по уточненной информации, взорвался автомобиль в районе заправки БРСМ вблизи поворота на улицу 8-го Марта.

Она добавила, что оккупанты окружили этот участок, движение автотранспорта перекрыто.

"Призываем бердянцев быть осмотрительными и избегать контактов с оккупантами. Вероятны обыски автомобилей на данном участке", — отмечает она

В Бердянске утром взорвался автомобиль утром

О том, что шумно в Бердянске было в результате взрыва автомобиля, пишет и местный Telegram-канал "Бердянск сегодня" со ссылкой на сообщения местных жителей.

По информации администраторов канала, машина находилась в районе парковки возле торгового центра "Амстор" (сейчас "Улей") на проспекте Восточный. Поэтому местные особенно слышали звук взрыва в микрорайонах Колония, 8 Марта и Центр.

В Бердянске утром взорвался автомобиль утром

Кроме того, как добавляют в заметке, после инцидента оккупационная полиция частично перекрыла движение по Восточному проспекту.

"Причина взрыва и чья это была машина по состоянию на сейчас неизвестно, но надеемся, что транспортное средство пострадало не зря", — говорится в сообщении.

В Бердянске утром взорвался автомобиль утром

Впоследствии на том же Telegram-канале появилась информация от одного из местных жителей Бердянска. По его словам, российские военные между собой говорят, что взрывчатку якобы с дрона сбросили на заправку БРСМ возле вышеуказанного ТЦ "Амстор".

"Куда попали непонятно: кто-то говорит, что в вывеску, кто-то говорит, что в машину. Но оккупанты очень злятся. Ноют, что это им поздравления с 23 февраля передали. И возмущаются, как такое возможно! Они же в тылу", — рассказывает местный.

В Бердянске утром взорвался автомобиль утром

Громкие взрывы подтвердили и в местном Telegram-канале "Бердянск Перекличка".

Кроме того, одна из подписчиков канала также уверяет, что взорвался автомобиль вблизи заправки за ТЦ "Амстор". Об этом ей якобы сообщили сотрудники, которые проезжали мимо места происшествия.

В Бердянске утром взорвался автомобиль утром

Что о взрыве говорят в России

Оккупационные медиа пробуют продвигать свою версию взрыва. По информации "Лента новостей Бердянска" со ссылкой на данные экстренных служб, взрыв произошел на одной из АЗС города якобы во время проведения "регламентно-технических работ" и в результате "неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами".

"В результате инцидента легкие ранения получили два клиента автозаправочной станции", — пишут в издании.

В Бердянске утром взорвался автомобиль утром

Напомним, 21 февраля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном россиянами городе Мариуполь Донецкой области раздались громкие взрывы. Через несколько минут Андрющенко рассказал детали инцидента. По его информации, взрывалось на железной дороге.