Взрывчатку сбросили с коптера: в Бердянске партизаны взорвали авто оккупантов (фото)

Утром местные чаты сообщили об ощутимом звуке взрыва в Бердянске. Ориентировочно, взлетела в воздух машина. Оккупационные правоохранительные органы оцепили вероятный участок, где и произошел взрыв

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В оккупированном Бердянске в Запорожье прогремел взрыв на одной из АЗС. Партизаны взорвали авто оккупантов. Об этом пишет "Бердянск сегодня".

"Взрыв утром — дело рук сопротивления. Фотографии с места происшествия опровергают версию оккупантов. Судя по фото автозаправка почти не пострадала. Взрыв произошел без участия горюче-смазочных материалов, и его эпицентр был в совсем другом месте. Целью, скорее всего, был большой серый джип. А взрывчатка была или заложена рядом, или, как утверждают р*шистские военные, сброшена с коптера, который могли запустить с пустыря поблизости, — говорится в сообщении.

"Бердянск 24" сообщил, что после утреннего взрыва оккупанты перекрыли склон на Восточном проспекте.

"Утром чаты сообщили об ощутимом звуке взрыва. Ориентировочно, взлетела в воздух машина где-то в районе "Амтора"/поворота на "8 марта". Оккупационные правоохранительные органы оцепили вероятный участок, где и произошел взрыв", — проинформировали в телеграм-канале.

По утреннему взрыву в Бердянске пропагандисты синхронно выдали следующее: "По информации экстренных служб на одной из АЗС города во время проведения регламентно-технических работ в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами произошел взрыв. В результате инцидента легкие ранения получили два клиента автозаправочной станции.

Напомним, что глава Бердянской ГОА Виктория Галицина отметила, что громкий звук слышали в большинстве микрорайонов города. По словам местных, российские военные между собой говорят, что взрывчатку сбросили с дрона.

21 февраля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе Донецкой области прогремели громкие взрывы. Через несколько минут Андрющенко рассказал детали инцидента. По его информации, взрывалось на железной дороге.