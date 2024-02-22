Вибухівку скинули з коптера: у Бердянську партизани підірвали авто окупантів (фото)

Вранці місцеві чати сповістили про відчутний звук вибуху у Бердянську. Орієнтовно, злетіла в повітря автівка. Окупаційні правоохоронні органи оточили ймовірну ділянку, де і стався вибух

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В окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух на одній із АЗС. Партизани підірвали авто окупантів. Про це пише "Бердянськ сьогодні".

"Вибух вранці — справа рук спротиву. Фотографії з місця події спростовують версію окупантів. Судячи з фото автозаправка майже не постраждала. Вибух відбувся без участі паливно мастильних матеріалів, і його епіцентр був у зовсім іншому місці. Ціллю, скоріш за все, був великий сірий джип. А вибухівка була або закладена поряд, або, як стверджують р*шистські військові, скинута з коптера, який могли запустити з пустиря поблизу, — йдеться в повідомленні.

"Бердянськ 24" повідомив, що після ранкового вибуху окупанти перекрили схил на Східному проспекті.

"Вранці чати сповістили про відчутний звук вибуху. Орієнтовно, злетіла в повітря автівка десь в районі "Амтору"/повороту на "8 березня". Окупаційні правоохоронні органи оточили ймовірну ділянку, де і стався вибух", — проінформували в телеграм-каналі.

По ранковому вибуху в Бердянську пропагандисти синхронно видали наступне: "За інформацією екстрених служб на одній із АЗС міста під час проведення регламентно-технічних робіт у результаті необережного поводження з легкозаймистими речовинами стався вибух. Внаслідок інциденту легкі поранення отримали два клієнти автозаправної станції.

Нагадаємо, що голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна зазначила, що гучний звук чули в більшості мікрорайонів міста. За словами місцевих, російські військові між собою кажуть, що вибухівку скинули з дрона.

21 лютого радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі на Донеччині пролунали гучні вибухи. За кілька хвилин Андрющенко розповів деталі інциденту. За його інформацією, вибухало на залізниці.