Вместе против Китая. Нужна ли Италия в Индо-Тихоокеанском регионе

Сегодня итальянские вооруженные силы — одни из наиболее серьезно развернутых сил в НАТО. Однако анализ Маттео Мацциотти ди Чельсо показал, что Италия — это также пример, когда амбиции превосходят реальные возможности страны.

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На фоне стремления Вашингтона заручиться поддержкой Европы в Индо-Тихоокеанском регионе Италия слишком рьяно рвется на Восток. Столкнувшись с выбором между прямой поддержкой усилий США по противодействию Пекину в регионе и концентрацией ресурсов на новых угрозах ближе к дому, Италия, являющаяся одним из наиболее активных участников военных инициатив под руководством США и НАТО, выбрала первое. Без особых дискуссий Италия расширила свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, инициировав серьезное сотрудничество с региональными лидерами и развернув в регионе свои военно-морские подразделения. Как недавно объявила премьер-министр Джорджия Мелони, эти усилия активизируются в 2024 году, когда Рим направит в этот регион свою авианосную ударную группу.

Фокус перевел статью Маттео Мацциотти ди Чельсо о том, нужно ли Италии присоединиться к сдерживанию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако военная активность Италии в Индо-Тихоокеанском регионе может привести к обратному результату. Сегодня итальянские вооруженные силы являются одними из наиболее серьезно развернутых сил в НАТО. Итальянские вооруженные силы интенсивно задействованы в Африке, Азии, Арктике, на Ближнем Востоке и Балканах. Они также активно присутствуют в Восточной Европе, внося свой вклад в инициативы НАТО по сдерживанию. Тем не менее, несмотря на то, что Италия входит в число стран, вносящих наибольший вклад в деятельность НАТО, она занимает одно из самых низких мест по уровню военных расходов среди союзников. До сих пор Италия поддерживала эту ситуацию за счет сохранения крупных вооруженных сил и перекоса в сторону расходов на персонал, жертвуя при этом всеми остальными секторами расходов, особенно обучением и техническим обслуживанием. Но именно эти элементы являются основополагающим средством обеспечения оперативной готовности подразделений, то есть способности сил выполнять те задачи, для которых они предназначены. В этом контексте решение о расширении присутствия за рубежом может еще больше поставить под угрозу и без того недостаточный уровень боеготовности подразделений. Это особенно опасно, учитывая нынешнюю стратегическую обстановку вокруг Рима.

В связи с азиатским поворотом США и возобновившимся вниманием НАТО к восточному флангу Европы Италия теперь призвана играть более самостоятельную роль во все более нестабильном Средиземноморском регионе. Таким образом, если Италия существенно не увеличит оборонный бюджет, то направление и без того скудных ресурсов на новые военные инициативы вдали от южного фланга Европы, скорее всего, принесет Италии и НАТО больше вреда, чем пользы.

Непоколебимый союзник

С 1945 года политика Италии неизменно была направлена на то, чтобы сделать ее атлантической державой и, следовательно, лояльным членом НАТО. С окончанием холодной войны эти амбиции подтолкнули Италию к проведению активной оборонной политики, перейдя от роли потребителя безопасности к роли ее производителя. От войны в Персидском заливе в 1991 году до миссий на Балканах, от Сомали до Афганистана, от Ирака до Ливана и Ливии — итальянские солдаты участвовали во всех важных военных операциях США и НАТО. В сравнительном плане Италия, похоже, внесла больший вклад, чем другие европейские страны, такие как Франция, Германия и Великобритания. Для примера, в 2020 году Италия была вторым по величине после США участником операций НАТО за пределами региона.

Активная позиция Италии как "полицейского Запада" оценивается как значительный вклад в ее внешнюю политику, и, как правило, она пользуется прочным двухпартийным консенсусом Фото: Italian Navy

Проведение такой политики обусловлено различными мотивами. Аналитики сходятся во мнении, что, представляя Италию в качестве подлинного "международного миротворца", военные операции играют решающую роль в повышении глобального имиджа страны. Итальянские политики рассматривают участие итальянских вооруженных сил в региональных кризисах как инструмент утверждения национального авторитета и доверия за рубежом, обеспечивающий интеграцию Италии в мировое сообщество. Такая политика также обеспечивает определенную защиту от критики, связанной с тем, что Рим упорно не выполняет установленный НАТО целевой показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП. Наконец, операции дают вооруженным силам возможность укрепить оперативную совместимость с союзниками и служат мотивацией для набора персонала, поскольку итальянские военнослужащие, участвующие в миссиях, получают значительное денежное довольствие. В силу этих причин активная позиция Италии как "полицейского Запада" оценивается как значительный вклад в ее внешнюю политику, и, как правило, она пользуется прочным двухпартийным консенсусом, получая последовательную поддержку как правых, так и левых политических фракций. Поэтому вполне понятно, что новые инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе, даже если они осуществляются далеко от собственных границ, не ставятся под сомнение в Италии.

Ресурсы и амбиции Италии

Проблема этого подхода заключается в том, что он не учитывает все расходы на такие операции. Помимо прямых затрат (транспорт, довольствие, содержание и т. д.), решение о развертывании солдат влечет за собой значительные альтернативные издержки. Эти издержки отражают взаимосвязь между дефицитом и выбором – идею о том, что каждый выбор или решение подразумевает отказ от других вариантов или принятие других решений. В данном случае инвестирование в новые инициативы на востоке представляет собой компромисс в использовании и без того ограниченных военных ресурсов.

Альтернативные издержки можно оценить, определив, есть ли области инвестиций, которые заслуживают большего внимания по сравнению с военными операциями. Определение приоритетности инвестиций в эти сферы субъективно. Однако если взять за эталон военные расходы других крупных европейских держав, то можно дать некоторые общие оценки.

По данным Military Balance 2023, в 2022 году Италия потратила на оборону 31 миллиард долларов (1,56% от ВВП), Германия — 53,4 миллиарда долларов (1,33%), Франция — 54,4 миллиарда долларов (2,07%), а Великобритания — 70 миллиардов долларов (2,19%). Сразу бросается в глаза, что Италия тратит гораздо меньше, чем другие страны. Однако абсолютные цифры не имеют смысла, если не сопоставить их с количеством военнослужащих. В 2022 году общая численность действующих сил Италии составляла 161 050 человек, Германии — 183 150, Франции — 203 250, а Великобритании — 150 350. Становится очевидным, что, несмотря на значительно меньший, чем у других стран, бюджет, Италия обладает довольно значительными вооруженными силами. Если разделить бюджет на численность личного состава, то впервые обнаруживается существенное различие между Италией и другими европейскими странами: Италия тратит меньше всего денег на одного солдата среди всех рассмотренных стран.

Расходы на одного солдата в сравнении со странами Европы и Италии

Далее проанализируем развертывание войск. По данным Международного института стратегических исследований, в 2022 году Италия направила за границу около 5 тысяч человек. Если добавить к этому персонал, задействованный во внутренних операциях, то общее число военнослужащих, участвующих в операциях, составит около 10 800 человек. Великобритания развернула около 10 тысяч человек, все за рубежом; Германия развернула около 1 741, все за рубежом; Франция развернула около 18 тысяч человек в операциях или "предварительном размещении", из них около 11 тысяч за рубежом и 7 тысяч во Франции (силы, развернутые на территориях, принадлежащих государству, или на территориях союзников, за исключением тех, где проводятся инициативы НАТО по сдерживанию, не учитываются).

Количество войск за границей у Германии, Франции, Соединенного Королевства и Италии

Наблюдая за количеством персонала, развернутого за рубежом, становится очевидным, что Италия в значительной степени соответствует другим европейским странам (Германия в данном случае является исключением). Однако бюджет Италии значительно ниже, чем у других европейских стран. Поэтому возникает вопрос, как Италии удается тратить так мало на столь крупные и активно развернутые вооруженные силы. Первым ответом может быть то, что Италия платит своим военнослужащим более низкую зарплату. Но недавнее исследование показало, что зарплаты итальянских военных, даже с учетом покупательной способности, находятся в пределах среднего европейского уровня, если не являются одними из самых высоких. Ответ, скорее, кроется в распределении расходов.

Международный институт стратегических исследований не предоставляет сопоставляемых данных о распределении расходов. Наиболее подходящие для сравнительного анализа данные предоставляет НАТО, которая также публикует цифры на 2023 год. НАТО делит военные расходы на четыре категории: персонал, операции и техническое обслуживание и другие расходы, инфраструктура и основное оборудование, включая расходы на исследования и разработки. Сравнительный анализ показывает, что Италия существенно отклоняется от среднеевропейского распределения расходов. В частности, анализ выявил три существенных отклонения от эталона, установленного европейскими крупными военными державами.

Первое касается персонала. Из таблицы видно, что Италия тратит на эту сферу более половины своего бюджета (60%), что является вторым показателем в НАТО после Португалии и почти вдвое превышает аналогичный показатель Великобритании и Германии.

Второе направление касается операций и технического обслуживания. В этой области Италия тратит меньше половины бюджета Великобритании и около половины — Франции. Даже Германия не выделяет на эту сферу так мало ресурсов — тревожные данные, учитывая широко известную "катастрофическую" неготовность подразделений бундесвера.

Третье место занимает инфраструктура, где расходы Италии вдвое меньше, чем у Германии, и почти вдвое меньше, чем у Франции. Только расходы на основное оборудование и исследования и разработки в достаточной степени соответствуют другим странам, хотя все равно ниже, чем у всех.

Расходы на разработки, оборудование и другие расходы

Исходя из этого анализа, можно сделать вывод, что итальянская оборонная политика страдает от несоответствия между ресурсами и целями: Италия стремится поддерживать чрезмерно большие и активно развернутые силы, непропорциональные имеющимся ресурсам. Поддержание столь значительных вооруженных сил позволяет Италии задействовать в операциях большое количество личного состава. Однако такая политика влечет за собой перекос расходов в пользу персонала. В этих условиях альтернативные издержки, связанные с развертыванием дополнительных солдат, весьма значительны, поскольку все средства, направляемые на операции, появляются из-за дисбаланса расходов. В частности, устранение недостатков в секторе операций и технического обслуживания является неотложной задачей, поскольку этот сектор достиг неприемлемого порога по сравнению с другими европейскими державами.

Тревожно, что, согласно итальянским стратегическим документам, ресурсы, выделяемые на эксплуатацию и техническое обслуживание, в последующие годы будут сокращаться; вместо этого ресурсы, выделяемые на персонал, вырастут. Еще большую тревогу вызывают недавние решения Италии о дальнейшем расширении военного присутствия. В 2024 году Рим добавит 1 800 человек к тем, кто участвует в операциях по обеспечению внутренней безопасности. Кроме того, Министерство обороны Италии объявило, что итальянские военные будут участвовать в военно-морской миссии Европейского союза в Красном море, направив туда военно-морские и военно-воздушные подразделения и предоставив адмирала для командования.

Учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, риск того, что Рим не сможет развернуть оперативно готовые подразделения, просто огромен. Несколько недель назад британский комитет по обороне опубликовал доклад, в котором пришел к выводу, что британские вооруженные силы, которые на конец 2023 года развернут 7 тысяч единиц, "постоянно перенапряжены" и не обладают достаточной готовностью. Выводы доклада вызывают обеспокоенность насчет Италии, которая в 2023 году тратила меньше половины бюджета Соединенного Королевства, но при этом имела аналогичные по размеру вооруженные силы и развертывала их с большей интенсивностью.

Стратегическая среда Италии

Признавая, что решение Италии расширить свое военное присутствие на востоке предполагает расходы на оперативную готовность подразделений, оценка истинного масштаба альтернативных издержек требует понимания того, насколько срочно Италии нужны эффективные силы. Для этого необходимо провести быстрый анализ стратегической обстановки в Италии.

Согласно итальянским стратегическим документам, "зоной основных стратегических интересов" Италии является расширенное Средиземноморье — территория, охватывающая Балканы, Северную Африку, Сахель, Африканский Рог и Ближний Восток. В последние годы Италия неоднократно предупреждала о сложном клубке угроз безопасности, исходящих из этого региона. К ним относятся терроризм, политическая и социально-экономическая нестабильность, уязвимость энергоснабжения и последствия изменения климата. Война между Израилем и ХАМАСом и кризис в Красном море — лишь последние события в ряду тех, что способствуют нестабильности в регионе. Действительно, в последние месяцы наблюдалась тревожная смесь военных переворотов, гражданских войн и беспрецедентных стихийных бедствий, что усилило отсутствие безопасности в Северной Африке и Сахельском регионе. Кроме того, Россия и Китай расширяют свое влияние в Африке и на Ближнем Востоке, способствуя антизападным и антинатовским настроениям с помощью дезинформационных кампаний. В то время как Китай делает ставку на экономические соглашения и инфраструктурные проекты, Россия использует существующую нестабильность, заключая соглашения о сотрудничестве в области безопасности, укрепляя военное присутствие и размещая частные военные компании в различных африканских странах. Факты свидетельствуют об участии российских наемников в военных операциях и зверствах против мирного населения. Кроме того, Россия стала главным экспортером оружия в Африку, на ее долю приходится 40% импорта крупных систем вооружений в период с 2018 по 2022 год. Москва также держит грозную военно-морскую эскадру в Средиземном море, оснащенную современными подводными лодками и проводящую регулярные учения с такими странами, как Алжир и Египет.

Италия, являющаяся главной европейской военной державой с выходом в Средиземное море, будет играть ведущую роль в безопасности на южном фланге страны Фото: Википедия

Одновременно с ростом нестабильности на южном фланге Европы сократились обязательства НАТО и США в этом регионе. Это особенно заметно после нападения России на Украину, которое неизбежно привлекло внимание европейцев к России. Это означает, что союзники из Южной Европы теперь вынуждены играть более активную роль в обеспечении безопасности на южном фланге НАТО. Ожидается, что Италия, являющаяся главной европейской военной державой с выходом в Средиземное море, будет играть ведущую роль в этих инициативах. Это беспрецедентная роль для страны, которая всегда проводила свою политику военного вмешательства за рубежом в качестве "последователя". Способность Италии успешно взять на себя лидерскую роль и способствовать стабильности в расширенном Средиземноморье будет в значительной степени зависеть от ее вооруженных сил и их способности эффективно выполнять свои задачи.

Заключение

Проведенный в статье анализ позволяет выявить два ключевых аспекта, которые важны для оценки целесообразности решения Италии вывести свое военное присутствие за пределы расширенного Средиземноморья. Первый касается оборонной политики Италии. В этом отношении данные свидетельствуют о несоответствии между ресурсами и амбициями. Хотя Италия не располагает такими же ресурсами, как другие крупные европейские страны, она стремится иметь столь же, если не более масштабные и активные вооруженные силы. Чтобы поддержать эти амбиции, Италия перераспределяет расходы в пользу личного состава, тем самым платя высокую цену в виде боеготовности своих войск. Второй вопрос касается роли Италии в расширенном Средиземноморье. В анализе подчеркивается эскалация нестабильности на южном фланге НАТО и растущая необходимость для Рима играть более активную роль в регионе. Италии настоятельно необходимы исключительно боеготовые и эффективные вооруженные силы для участия в боевых действиях в этой области.

Учитывая эти обстоятельства, недавние итальянские инициативы на востоке должны вызывать беспокойство. Поскольку Италия, как указано в последнем документе по оборонному планированию, не намерена выделять значительные инвестиции на оборону в ближайшие два года, эти новые инициативы подразумевают, что другие ресурсы будут перенаправлены на операции, а не на обучение и техническое обслуживание. Хотя такой подход не обязательно ставит под угрозу способность Италии развернуть подразделения в расширенном Средиземноморье и за его пределами, он угрожает способности оперативно развернуть боеготовые подразделения. Италия и НАТО не могут позволить себе такой риск. Для обеих сторон будет лучше, если итальянские вооруженные силы снизят свои амбиции, сосредоточившись на развертывании меньшего количества, но более подготовленных подразделений на южном фланге НАТО, а не на постоянном расширении своего присутствия за рубежом за счет боеготовности подразделений.

Об авторе

Маттео Мацциотти ди Чельсо — кандидат наук в области безопасности и стратегических исследований в Университете Генуи (Италия) и научный сотрудник Центра геополитических исследований. Он также является капитаном итальянской армии.

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