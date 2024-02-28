Разом проти Китаю. Чи потрібна Італія в Індо-Тихоокеанському регіоні

Сьогодні італійські збройні сили — одні з найбільш серйозно розгорнутих сил у НАТО. Однак аналіз Маттео Мацціотті ді Чельсо показав, що Італія — це також приклад, коли амбіції перевершують реальні можливості країни.

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На тлі прагнення Вашингтона заручитися підтримкою Європи в Індо-Тихоокеанському регіоні Італія затято рветься на Схід. Маючи вибір між прямою підтримкою зусиль США з протидії Пекіну в регіоні та концентрацією ресурсів на нових загрозах ближче до дому, Італія, яка є однією з найактивніших учасниць військових ініціатив під проводом США і НАТО, обрала перше. Без особливих дискусій Італія розширила свою військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, ініціювавши серйозну співпрацю з регіональними лідерами та розгорнувши в регіоні свої військово-морські підрозділи. Як нещодавно оголосила прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні, ці зусилля активізуються 2024 року, коли Рим відправить у цей регіон свою авіаносну ударну групу.

Фокус переклав статтю Маттео Мацціотті ді Чельсо про те, чи потрібно Італії приєднатися до стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Однак військова активність Італії в Індо-Тихоокеанському регіоні може призвести до зворотного результату. Сьогодні італійські збройні сили є одними з найбільш серйозно розгорнутих сил у НАТО. Італійські збройні сили інтенсивно задіяні в Африці, Азії, Арктиці, на Близькому Сході та Балканах. Вони також активно присутні у Східній Європі, роблячи свій внесок в ініціативи НАТО зі стримування. Попри те, що Італія є однією з країн, які роблять найбільший внесок у діяльність НАТО, вона посідає одне з найнижчих місць за рівнем військових витрат серед союзників. Досі Італія підтримувала цю ситуацію за рахунок збереження великих збройних сил і перекосу в бік витрат на персонал, жертвуючи при цьому всіма іншими статтями витрат, особливо навчанням і технічним обслуговуванням. Але саме ці елементи є основоположним засобом забезпечення оперативної готовності підрозділів, тобто здатності сил виконувати ті завдання, для яких вони призначені. У цьому контексті рішення про розширення присутності за кордоном може ще більше поставити під загрозу і без того недостатній рівень боєготовності підрозділів. Це особливо небезпечно, враховуючи нинішню стратегічну обстановку довкола Риму.

У зв'язку з азійським поворотом США і відновленням уваги НАТО до східного флангу Європи Італія тепер покликана відігравати самостійну роль у дедалі нестабільнішому Середземноморському регіоні. Отже, якщо Італія істотно не збільшить свій оборонний бюджет, то спрямування і без того мізерних ресурсів на нові військові ініціативи далеко від південного флангу Європи, найімовірніше, принесе Італії та НАТО більше шкоди, ніж користі.

Непохитний союзник

З 1945 року політика Італії незмінно була спрямована на те, щоб зробити її атлантичною державою, а отже, лояльним членом НАТО. Із закінченням холодної війни ці амбіції підштовхнули Італію до проведення активної оборонної політики, перейшовши від ролі споживача безпеки до ролі її постачальника. Від війни в Перській затоці 1991 року до місій на Балканах, від Сомалі до Афганістану, від Іраку до Лівану і Лівії — італійські солдати брали участь у всіх важливих військових операціях США і НАТО. У порівнянні Італія, схоже, зробила більший внесок, ніж інші європейські країни, як-от Франція, Німеччина і Велика Британія. Для прикладу, у 2020 році Італія була другим за величиною після США учасником операцій НАТО за межами регіону.

Активну позицію Італії як "поліцейського Заходу" оцінюють як значний внесок у її зовнішню політику, і, як правило, вона користується міцним двопартійним консенсусом Фото: Italian Navy

Проведення такої політики зумовлене різними мотивами. Аналітики сходяться на думці, що, представляючи Італію як справжнього "міжнародного миротворця", військові операції відіграють вирішальну роль у підвищенні глобального іміджу країни. Італійські політики розглядають участь італійських збройних сил у регіональних кризах як інструмент утвердження національного авторитету і довіри за кордоном, що забезпечує інтеграцію Італії у світову спільноту. Така політика також забезпечує певний захист від критики, пов'язаної з тим, що Рим уперто не виконує встановлений НАТО цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП. Нарешті, операції дають збройним силам можливість зміцнити оперативну сумісність із союзниками і слугують мотивацією для набору персоналу, оскільки італійські військовослужбовці, які беруть участь у місіях, отримують значне грошове забезпечення. З огляду на ці причини активна позиція Італії як "поліцейського Заходу" оцінюється як значний внесок у її зовнішню політику і зазвичай має міцний двопартійний консенсус, отримуючи послідовну підтримку як правих, так і лівих політичних фракцій. Тому цілком зрозуміло, що нові ініціативи Італії в Індо-Тихоокеанському регіоні, навіть якщо вони здійснюються далеко від власних кордонів, не ставляться під сумнів.

Ресурси та амбіції Італії

Проблема цього підходу полягає в тому, що він не враховує всіх витрат на такі операції. Крім прямих видатків (транспорт, забезпечення, утримання тощо), рішення про розгортання солдатів тягне за собою значні альтернативні витрати. Ці витрати відображають взаємозв'язок між дефіцитом і вибором — ідею про те, що кожен вибір або рішення передбачає відмову від інших варіантів або прийняття інших рішень. У цьому разі інвестування в нові ініціативи на сході являє собою компроміс у використанні й без того обмежених військових ресурсів.

Альтернативні витрати можна оцінити, визначивши, чи є сфери інвестицій, які заслуговують на більшу увагу порівняно з військовими операціями. Визначення пріоритетності інвестицій у ці сфери суб'єктивне. Однак якщо взяти за еталон військові витрати інших великих європейських держав, то можна дати деякі загальні оцінки.

За даними Military Balance 2023, 2022 року Італія витратила на оборону 31 мільярд доларів (1,56% від ВВП), Німеччина — 53,4 мільярди доларів (1,33%), Франція — 54,4 мільярди доларів (2,07%), а Велика Британія — 70 мільярдів доларів (2,19%). Одразу впадає в око, що Італія витрачає набагато менше за інші країни. Однак абсолютні цифри не мають сенсу, якщо не зіставити їх із кількістю військовослужбовців. У 2022 році загальна чисельність діючих сил Італії становила 161 050 осіб, Німеччини — 183 150, Франції — 203 250, а Великої Британії — 150 350. Стає очевидним, що попри значно менший, ніж в інших країн, бюджет, Італія має досить значні збройні сили. Якщо розділити бюджет на чисельність особового складу, то вперше виявляється суттєва відмінність між Італією та іншими європейськими країнами: Італія витрачає найменше грошей на одного солдата серед усіх розглянутих країн.

Витрати на одного солдата порівняно з країнами Європи та Італії

Далі проаналізуємо розгортання військ. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у 2022 році Італія відправила за кордон майже 5 тисяч осіб. Якщо додати до цього персонал, задіяний у внутрішніх операціях, то загальна кількість військовослужбовців, які беруть участь в операціях, складе приблизно 10 800 осіб. Велика Британія розгорнула майже 10 тисяч осіб, усі за кордоном; Німеччина розгорнула приблизно 1 741, усі за кордоном; Франція розгорнула майже 18 тисяч осіб в операціях або "попередньому розміщенні", з них приблизно 11 тисяч за кордоном і 7 тисяч у Франції (сили, розгорнуті на територіях, які належать державі, або на територіях союзників, за винятком тих, де проводяться ініціативи НАТО зі стримування, не враховуються).

Кількість військ за кордоном у Німеччині, Франції, Сполученого Королівства та Італії

Спостерігаючи за кількістю персоналу, розгорнутого за кордоном, стає очевидним, що Італія значною мірою знаходиться на рівні інших європейських країн (Німеччина в цьому разі є винятком). Однак бюджет Італії значно нижчий, ніж в інших європейських країн. Тому виникає питання, як Італії вдається витрачати так мало на настільки великі й активно розгорнуті збройні сили. Першою відповіддю може бути те, що Італія платить своїм військовослужбовцям нижчу зарплатню. Але нещодавнє дослідження показало, що зарплати італійських військових, навіть з урахуванням купівельної спроможності, перебувають у межах середнього європейського рівня, якщо не є одними з найвищих. Радше, відповідь криється в розподілі витрат.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень не надає порівнюваних даних про розподіл витрат. Найбільш підходять для порівняльного аналізу дані НАТО, яка також публікує цифри на 2023 рік. НАТО ділить військові витрати на чотири категорії: персонал, операції і технічне обслуговування та інші витрати, інфраструктура та основне обладнання, включно з витратами на дослідження і розробки. Порівняльний аналіз показує, що Італія істотно відхиляється від середньоєвропейського розподілу витрат. Зокрема, аналіз виявив три суттєві відхилення від еталона, встановленого європейськими великими військовими державами.

Перше стосується персоналу. З таблиці видно, що Італія витрачає на цю сферу понад половину свого бюджету (60%), що є другим показником у НАТО після Португалії та майже вдвічі перевищує аналогічний показник Великої Британії та Німеччини.

Другий напрям стосується операцій і технічного обслуговування. У цій галузі Італія витрачає менше половини бюджету Великої Британії і близько половини — Франції. Навіть Німеччина не виділяє на цю сферу так мало ресурсів — тривожні дані, враховуючи широко відому "катастрофічну" неготовність підрозділів бундесверу.

Третє місце посідає інфраструктура, де витрати Італії вдвічі менші, ніж у Німеччині, і майже вдвічі менші, ніж у Франції. Лише витрати на основне обладнання та дослідження і розробки достатньою мірою відповідають іншим країнам, хоча все одно нижчі, ніж у всіх.

Витрати на розробки, обладнання та інші витрати

Виходячи з цього аналізу, можна зробити висновок, що італійська оборонна політика страждає від невідповідності між ресурсами та цілями: Італія прагне підтримувати надмірно великі й активно розгорнуті сили, непропорційні наявним ресурсам. Підтримка настільки значних збройних сил дозволяє Італії задіяти в операціях велику кількість особового складу. Однак така політика тягне за собою перекіс витрат на користь персоналу. За цих умов альтернативні витрати, пов'язані з розгортанням додаткових солдатів, вельми значні, оскільки всі кошти, які спрямовуються на операції, з'являються через дисбаланс витрат. Зокрема, усунення недоліків у секторі операцій і технічного обслуговування є нагальним завданням, оскільки цей сектор досяг неприйнятного рівня порівняно з іншими європейськими державами.

Тривожно, що, згідно з італійськими стратегічними документами, ресурси на експлуатацію і технічне обслуговування, в наступні роки будуть скорочуватися; натомість ресурси, що виділяються на персонал, зростуть. Ще більшу тривогу викликають нещодавні рішення Італії про подальше розширення військової присутності. У 2024 році Рим додасть 1 800 осіб до тих, хто бере участь в операціях із підтримки внутрішньої безпеки. Крім того, Міністерство оборони Італії оголосило, що італійські військові братимуть участь у військово-морській місії Європейського союзу в Червоному морі, направивши туди військово-морські та військово-повітряні підрозділи і надавши адмірала для командування.

З огляду на обмеженість наявних ресурсів, ризик того, що Рим не зможе розгорнути оперативно готові підрозділи, просто величезний. Кілька тижнів тому британський комітет з оборони опублікував доповідь, у якій дійшов висновку, що британські збройні сили, які на кінець 2023 року розгорнуть 7 тисяч одиниць, "постійно перенапружені" і не мають достатньої готовності. Висновки доповіді викликають занепокоєння щодо Італії, яка в 2023 році витрачала менше ніж половину бюджету Сполученого Королівства, але водночас мала аналогічні за розміром збройні сили і розгортала їх із більшою інтенсивністю.

Стратегічне середовище Італії

Визнаючи, що рішення Італії розширити свою військову присутність на сході передбачає витрати на оперативну готовність підрозділів, оцінка істинного масштабу альтернативних витрат вимагає розуміння того, наскільки терміново Італії потрібні ефективні сили. Для цього необхідно провести швидкий аналіз стратегічної обстановки в Італії.

Згідно з італійськими стратегічними документами, "зоною основних стратегічних інтересів" Італії є розширене Середземномор'я — територія, що охоплює Балкани, Північну Африку, Сахель, Африканський Ріг і Близький Схід. Останніми роками Італія неодноразово попереджала про складний клубок загроз безпеці, що походять із цього регіону. До них належать тероризм, політична і соціально-економічна нестабільність, вразливість енергопостачання і наслідки зміни клімату. Війна між Ізраїлем і ХАМАСом та криза в Червоному морі — лише останні події серед тих, що сприяють нестабільності в регіоні. Справді, останніми місяцями спостерігалася тривожна суміш військових переворотів, громадянських воєн і безпрецедентних стихійних лих, що посилило відсутність безпеки в Північній Африці та Сахельському регіоні. Крім того, Росія і Китай розширюють свій вплив в Африці та на Близькому Сході, сприяючи антизахідним і антинатовським настроям за допомогою дезінформаційних кампаній. У той час як Китай робить ставку на економічні угоди та інфраструктурні проєкти, Росія використовує наявну нестабільність, укладаючи угоди про співпрацю в галузі безпеки, зміцнюючи військову присутність і розміщуючи приватні військові компанії в різних африканських країнах. Факти свідчать про участь російських найманців у військових операціях і звірствах проти мирного населення. Крім того, Росія стала головним експортером зброї в Африку, на її частку припадає 40% імпорту великих систем озброєнь у період з 2018 по 2022 рік. Москва також тримає грізну військово-морську ескадру в Середземному морі, оснащену сучасними підводними човнами, яка проводить регулярні навчання з такими країнами, як Алжир і Єгипет.

Італія, яка є головною європейською військовою державою з виходом у Середземне море, відіграватиме провідну роль у безпеці на південному фланзі країни Фото: Вiкiпедiя

Одночасно зі зростанням нестабільності на південному фланзі Європи скоротилися зобов'язання НАТО і США в цьому регіоні. Це особливо помітно після нападу Росії на Україну, який неминуче привернув увагу європейців до Росії. Це означає, що союзники з Південної Європи тепер змушені відігравати активнішу роль у гарантуванні безпеки на південному фланзі НАТО. Очікується, що Італія, яка є головною європейською військовою державою з виходом у Середземне море, відіграватиме провідну роль у цих ініціативах. Це безпрецедентна роль для країни, яка завжди проводила свою політику військового втручання за кордоном як "послідовник". Здатність Італії успішно взяти на себе лідерську роль і сприяти стабільності в розширеному Середземномор'ї значною мірою залежатиме від її збройних сил та їх здатності ефективно виконувати свої завдання.

Висновок

Проведений у статті аналіз дає змогу виявити два ключові аспекти, які важливі для оцінки доцільності рішення Італії вивести свою військову присутність за межі розширеного Середземномор'я. Перший стосується оборонної політики Італії. У цьому плані дані свідчать про невідповідність між ресурсами та амбіціями. Хоча Італія не має в своєму розпорядженні таких самих ресурсів, як інші великі європейські країни, вона прагне мати такі самі, якщо не більш масштабні й активні збройні сили. Щоб підтримати ці амбіції, Італія перерозподіляє витрати на користь особового складу, тим самим сплачуючи високу ціну у вигляді боєготовності своїх військ. Друге питання стосується ролі Італії в розширеному Середземномор'ї. В аналізі підкреслюється ескалація нестабільності на південному фланзі НАТО і підвищена необхідність для Риму відігравати активнішу роль у регіоні. Італії настійно необхідні виключно боєготові та ефективні збройні сили для участі в бойових діях у цій галузі.

З огляду на ці обставини, нещодавні італійські ініціативи на сході повинні викликати занепокоєння. Оскільки Італія, як зазначено в останньому документі з оборонного планування, не має наміру виділяти значні інвестиції на оборону в найближчі два роки, ці нові ініціативи передбачають спрямування інших ресурсів на операції, а не на навчання і технічне обслуговування. Хоча такий підхід не обов'язково загрожує здатності Італії розгорнути підрозділи в розширеному Середземномор'ї та за його межами, він загрожує здатності оперативно розгорнути боєготові підрозділи. Італія і НАТО не можуть дозволити собі такий ризик. Для обох сторін буде краще, якщо італійські збройні сили знизять свої амбіції, зосередившись на розгортанні меншої кількості, але більш підготовлених підрозділів на південному фланзі НАТО, а не на постійному розширенні своєї присутності за кордоном за рахунок боєготовності підрозділів.

Про автора

Маттео Мацціотті ді Чельсо — кандидат наук у галузі безпеки та стратегічних досліджень в Університеті Генуї (Італія) і науковий співробітник Центру геополітичних досліджень. Він також є капітаном італійської армії.

Думки, висловлені в цьому матеріалі, належать автору і не відображають офіційну позицію або думку італійських військових.