"С бешеными потерями не считаются": в ВСУ рассказали об ожесточенных боях под Купянском (видео)

Российские оккупанты давят на двух участках фронта и пытаются закрепиться вблизи реки. За сутки ВС РФ потеряли почти 400 бойцов, но враг постоянно подтягивает резервы.

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На Лимано-Купянском направлении идут ожесточенные бои — ВС РФ наступают несмотря на "огромные потери". Об этом в эфире телемарафона 22 февраля рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" офицер ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, одним из самых тяжелых участков фронта остается полоса вблизи населенного пункта Терны. Туда враг подтягивает резервы, пытаясь закрепиться по рубежу реки Черный Жеребец для продолжения наступления.

Терны на карте боевых действий Фото: Deep State

Также российские оккупанты не прекращают давления в районе села Синьковка. Они пытаются захватить населенный пункт, но успеха не имеют.

Синьковка на карте боевых действий Фото: Deep State

Евлаш отметил, что с осени 2023 года группировка ВС РФ на Лимано-Купянском направлении увеличилась на одну бригаду.

"То есть они подтягивают, но несмотря на огромные потери, с которыми противник вообще не считается, он постоянно пополняет свои резервы и подтягивает их на замену утраченным", — подчеркнул офицер.

По его словам, в целом количество захватчиков остается стабильным, их запасы техники также пополняются.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении: потери России

За минувшие сутки ВС РФ 725 раз обстреляли украинские позиции. Враг использовал авиацию (в частности, самолеты Су-25 и Су-35) и сбрасывал управляемые авиабомбы. Также по ВСУ было совершено 29 ударов дронами.

В течение суток произошло 11 боевых столкновений. Российское войско потеряло убитыми и ранеными 398 человек, еще пятеро захватчиков попали в плен. Было поражено 138 единиц вооружения и военной техники противника.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что днем 22 февраля в городе прогремела серия взрывов. По его словам, есть поражения и пострадавшие среди оккупантов.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что по количеству потерь ВС РФ бои за Авдеевку похожи на битву за Бахмут. Он заверил, что ликвидированных захватчиков было "гораздо" больше, чем свидетельствуют официальные данные.