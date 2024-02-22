"З шаленими втратами не рахуються": у ЗСУ розповіли про запеклі бої під Куп'янськом (відео)

Російські окупанти тиснуть на двох ділянках фронту та намагаються закріпитись поблизу річки. За добу ЗС РФ втратили майже 400 бійців, але ворог постійно підтягує резерви.

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На Лимано-Куп’янському напрямі точаться запеклі бої — ЗС РФ наступають попри "шалені втрати". Про це в ефірі телемарафону 22 лютого розповів речник Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" офіцер ЗСУ Ілля Євлаш.

З його слів, однією з найважчих ділянок фронту залишається смуга поблизу населеного пункту Терни. Туди ворог підтягує резерви, намагаючись закріпитись по рубежу річки Чорний Жеребець для продовження наступу.

Терни на мапі бойових дій Фото: Deep State

Також російські окупанти не припиняють тиску в районі села Синьківка. Вони намагаються захопити населений пункт, але успіху не мають.

Синьківка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Євлаш зазначив, що з осені 2023 року угруповання ЗС РФ на Лимано-Куп’янському напрямі збільшилося на одну бригаду.

"Тобто вони підтягують, але попри шалені втрати, з якими противник взагалі не рахується, він постійно поповнює свої резерви й підтягує їх на заміну втраченим", — підкреслив офіцер.

З його слів, загалом кількість загарбників залишається стабільною, їхні запаси техніки також поповнюються.

Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямі: втрати Росії

За минулу добу ЗС РФ 725 разів обстріляли українські позиції. Ворог використовував авіацію (зокрема, літаки Су-25 та Су-35) та скидав керовані авіабомби. Також по ЗСУ було здійснено 29 ударів дронами.

Протягом доби сталося 11 бойових зіткнень. Російське військо втратило вбитими та пораненими 398 осіб, ще п’ятеро загарбників потрапили у полон. Було уражено 138 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вдень 22 лютого у місті пролунала серія вибухів. З його слів, є ураження та постраждалі серед окупантів.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що за кількістю втрат ЗС РФ бої за Авдіївку схожі на битву за Бахмут. Він запевнив, що ліквідованих загарбників було "набагато" більше, ніж свідчать офіційні дані.