В Днепре "Шахед" попал в многоэтажку: под завалами находятся люди, – ОВА

По данным главы администрации Сергея Лысака, в результате российского удара по жилому дому пострадали по меньшей мере четверо людей.

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В ночь на 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Днепру беспилотными летательными аппаратами "Шахед", один из которых попал в многоэтажный дом. Об этом написал начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Россияне атаковали область "Шахедами". Есть попадания по многоэтажке в Днепре", — говорится в публикации.

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По предварительной информации, в результате удара пострадали четверо людей. Глава администрации также сообщил, что под завалами пребывают люди.

"Поисковая операция продолжается. Просьба не помогать врагу и не публиковать и не обсуждать в сетях лишнего" — написал Лысак.

Напомним, в ночь на 23 февраля российские оккупанты ударили дронами по территории Украины, в частности по Одессе, Днепру и Харькову. БПЛА были запущены из Приморско-Ахтарска. Обстрел длился четыре часа.

По данным Сил обороны юга, в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили девять вражеских дронов, а ракеты, запущенные оккупантами из акватории Черного моря, потеряли боеспособность в воздухе. Один из беспилотников упал на предприятие в Одессе, что привело к возгоранию и гибели человека.