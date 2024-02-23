По Житомирской области "сотрудники ТЦК" ходили по домам украинцев: в полиции опровергли

По данным представителей правоохранительных органов, опубликованные в сети заявления не соответствуют действительности. Полиция заверила, что в составе мобильных групп не было сотрудников ТЦК и повестки гражданам не вручались.

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В Житомирской области сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могли обходить дома украинцев с оружием и в брони. Соответствующие кадры были опубликованы местным Telegram-каналом "ЧП Украина" 23 февраля.

В Житомирской области военные могли начать обходить дома украинцев, но в полиции опровергли Фото: Скриншот

Можно заметить, что по улочкам ходят по несколько групп людей в военной и полицейской формах. Дополнительно они одеты также в броню и имеют в руках оружие.

Некоторые группы, как показал автор кадров, уже пытаются зайти в чей-то дом во дворе, но им никто не открывает. Происходит это якобы в населенном пункте Малин Житомирской области.

В Житомирской области военные могли начать обходить дома украинцев, но в полиции опровергли Фото: Скриншот В Житомирской области военные могли начать обходить дома украинцев, но в полиции опровергли Фото: Скриншот

Информация о том, что это были сотрудники ТЦК и СП в результате не подтвердилась.

Обход домов "сотрудниками ТЦК": реакция полиции

На странице полиции Житомирской области в социальной сети Facebook после распространения ролика по сети появилась публикация о том, что в регионе продолжаются комплексные контрдиверсионные мероприятия.

Их цель предотвратить и нейтрализовать угрозы разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также это необходимо для избежания провокаций и ради безопасности жителей области.

"Опровергаем информацию, появившуюся в некоторых соцсетях и пабликах, с снятой работой правоохранителей в г. Малине: 22 февраля 2024 полицейские отделения полиции № 1 (г. Малин) Коростенского РУП совместно с работниками УСБУ в Житомирской области, Национальной гвардии Украины и военной службы правопорядка на территории города проводили оперативно-профилактическую отработку", — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах дополнительно не подтвердили информацию о том, что в составе этих групп были сотрудники ТЦК и СП. Повестки не вручались, а все действия проводятся в рамках действующего законодательства Украины с чтеким соблюдением прав и свобод граждан.

"Призываем граждан и представителей СМИ не распространять недостоверную и непроверенную информацию", — подытожили в полиции Житомирской области.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что в Печерском ТЦК могли без причин списать 24 офицера, а один из них и вовсе уже не находится в Украине. Анонимный источник поделился с журналистами секретным документом о том, что за время полномасштабной войны в одном из киевских территориальных центров комплектования десятки людей стали непригодными к службе. Некоторые из них вышли на связь, а военком ушел от ответа.