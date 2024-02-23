У Житомирській області "співробітники ТЦК" ходили по домівках українців: у поліції спростували

За даними представників правоохоронних органів, опубліковані в мережі заяви не відповідають дійсності. Поліція запевнила, що у складі мобільних груп не було співробітників ТЦК і повістки громадянам не вручали.

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У Житомирській області співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) могли обходити будинки українців зі зброєю і в броні. Відповідні кадри опублікував місцевий Telegram-канал "ЧП Україна" 23 лютого.

У Житомирській області військові могли почати обходити будинки українців, але в поліції спростували Фото: Скриншот

Можна помітити, що вуличками ходять по кілька груп людей у військовій та поліцейській формах. Додатково вони вдягнені також у броню та мають у руках зброю.

Деякі групи, як показав автор кадрів, уже намагаються зайти в чийсь будинок на подвір'ї, але їм ніхто не відчиняє. Відбувається це нібито в населеному пункті Малин Житомирської області.

У Житомирській області військові могли почати обходити будинки українців, але в поліції спростували Фото: Скриншот У Житомирській області військові могли почати обходити будинки українців, але в поліції спростували Фото: Скриншот

Інформація про те, що це були співробітники ТЦК і СП, у результаті не підтвердилася.

Обхід будинків "співробітниками ТЦК": реакція поліції

На сторінці поліції Житомирської області в соціальній мережі Facebook після поширення ролика мережею з'явилася публікація про те, що в регіоні тривають комплексні контрдиверсійні заходи.

Їхня мета запобігти та нейтралізувати загрози розвідувально-підривної діяльності проти України. Також це необхідно для уникнення провокацій та заради безпеки жителів області.

"Спростовуємо інформацію, що з'явилася в деяких соцмережах і пабліках, зі знятою роботою правоохоронців у м. Малині: 22 лютого 2024 року поліцейські відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського РУП спільно з працівниками УСБУ в Житомирській області, Національної гвардії України та військової служби правопорядку на території міста проводили оперативно-профілактичне відпрацювання", — ідеться в повідомленні.

У правоохоронних органах додатково не підтвердили інформацію про те, що в складі цих груп були співробітники ТЦК і СП. Повістки не вручалися, а всі дії проводяться в рамках чинного законодавства України з чітким дотриманням прав і свобод громадян.

"Закликаємо громадян та представників ЗМІ не поширювати недостовірну та неперевірену інформацію", — підсумували в поліції Житомирської області.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що в Печерському ТЦК могли без причин списати 24 офіцери, а один із них і зовсім уже не перебуває в Україні. Анонімне джерело поділилося з журналістами секретним документом про те, що за час повномасштабної війни в одному з київських територіальних центрів комплектування десятки людей стали непридатними до служби. Деякі з них вийшли на зв'язок, а воєнком пішов від відповіді.