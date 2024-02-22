Один уже не в Україні: у Печерському ТЦК могли без причин списати 24 офіцери, — розслідування

Анонімне джерело поділилося з журналістами секретним документом про те, що за час повномасштабної війни в одному з київських територіальних центрів комплектування десятки людей стали непридатними до служби. Деякі з них вийшли на зв'язок, а вiйськком пішов від відповіді.

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В одному зі столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) безпідставно під час повномасштабної війни могли списувати офіцерів. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Iнфо", яке було опубліковано 22 лютого.

Журналістам вдалося отримати від анонімних джерел результати перевірки Військової служби правопорядку законності виключення з обліку кількох офіцерів запасу в Печерському ТЦК і СП.

У київському ТЦК і СП безпідставно могли списати 24 офіцери Фото: Скриншот

Щонайменше 24 офіцери в період з 2022 по 2023 рік були безпідставно списані і тепер нібито є непридатними до військової служби. Усі особи, які фігурують у справі, мали звання від молодшого лейтенанта до майора.

Після того, як інформація потрапила до рук журналістів, вони спробували зв'язатися з керівником Печерського ТЦК і СП Сергієм Калугіним, але він не хотів ділитися подробицями.

У київському ТЦК і СП безпідставно могли списати 24 офіцери (голова ТЦК Сергій Калугін) Фото: Скриншот

"Дивіться, я кажу, я коментарів по телефону (не даю, — ред.). Тим більше я вас не знаю, можливо ви якийсь шпигун. Я коментарів ніяких без дозволу пресслужби командування Сухопутних військ давати не буду", — заявив Сергій Калугін.

У Сухопутних військах спочатку довго тягнули з відповіддю на запит, а потім і зовсім заявили, що вони потрапили не за адресою і спочатку потрібно було звертатися до представників оперативного командування "Північ", як розповіли журналісти. У результаті відповіді від них так і не надійшло, а в Печерському ТЦК не хочуть ділитися деталями посеред розслідування.

У київському ТЦК і СП безпідставно могли списати 24 офіцери Фото: Скриншот

Безпідставне списання з обліку в ТЦК: про кого йдеться

Поки новий запит опрацьовувався, розслідувачі вирішили дізнатися більше про осіб, яких списав столичний ТЦК і СП. Виявилося, що щонайменше один із них уже не перебуває в Україні, адже непридатність дає змогу виїхати за межі країни.

Людей з однаковими прізвищами та ініціалами в країні десятки, але щонайменше чотирьох журналісти змогли ідентифікувати. Мова про: лейтенантів Джуринського Олега Олександровича та Шойхеденка Олександра Валерійовича, старших лейтенантів Тараканова Дмитра Геннадійовича та молодшого лейтенанта Бабкова Данила Сергійовича. До слова, перші двоє з них є успішними та медійними бізнесменами.

Далі розслідувачі вирішили зв'язатися з ними. Олег Джуринський разом зі своїми рідними володіє автобізнесом і судячи з публікацій у соціальних мережах активно допомагають армії. При спілкуванні з журналісткою списаний лейтенант відповів наступне:

"Дивіться, я не знаю, є ж напевно комісії. Вони знають, що їм потрібно. Якщо мені було сказано щось робити — я це робив. Каверзи не шукайте, будь ласка, в цьому, тому що її тут немає і бути не може. Тому звертайтеся туди, де ви можете отримати з першого джерела інформацію. Ви мені своїм дзвінком завдаєте певних емоційних незручностей. Будь ласка, більше не телефонуйте", — заявив Олег Джуринський телефоном.

У київському ТЦК і СП безпідставно могли списати 24 офіцери (Олег Джуринський) Фото: Скриншот

Олександр Шойхеденко під час спілкування з журналісткою заявив, що вперше чує про розслідування і пообіцяв сходити до військкомату розібратися з ситуацією. При цьому він не захотів телефоном називати причини, через які його списали з обліку. Решта спроб зв'язатися з ним були провальними, а потім він і зовсім заблокував журналістку в Telegram.

У київському ТЦК і СП безпідставно могли списати 24 офіцери (Олександр Шойхеденко) Фото: Скриншот

Данило Бабков, який також був у списку, зараз може проживати у Великій Британії, де й працює. Він не розуміє, як його контакт міг потрапити до журналістів, і чому взагалі зобов'язаний відповідати на поставлені запитання. Державне бюро розслідувань із ним не зв'язувалося з цього питання, а списаний з обліку він був після проходження медичної комісії.

У київському ТЦК і СП безпідставно могли списати 24 офіцери (Данило Бабков) Фото: Скриншот

Дмитро Тараканов послав журналістів у ТЦК і СП, де вони змогли б нібито упевнитися в тому, що списання було законним. На цьому діалог закінчився.

У київському ТЦК і СП безпідставно могли списати 24 офіцери (Дмитро Тараканов) Фото: Скриншот

Наразі досудове розслідування продовжує проводити Державне бюро розслідувань. У Печерському ТЦК і СП так і не надали коментарів щодо цього розслідування на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що ТЦК відправив повістку "азовцю", який уже 640 днів перебуває в полоні. За словами дружини полоненого захисника, черговий Салтівського РТЦК запропонував їй узяти відпустку і приїхати до Харкова для вирішення питання з повісткою.