ТЦК відправив повістку "азовцю", який уже 640 днів перебуває в полоні (фото)
За словами дружини полоненого захисника, черговий Салтівського РТЦК запропонував їй узяти відпустку та приїхати в Харків для вирішення питання з повісткою.
Салтівський районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (РТЦК і СП) Харкова надіслав повістку на адресу старшого сержанта бригади "Азов" і захисника Маріуполя Степана "Байди" Головка, який уже 21 місяць перебуває в російському полоні. Про це написала дружина військового Анна Байда у Facebook 14 лютого.
"Салтівський РТЦК та СП міста Харкова так любить мого чоловіка, бійця бригади "Азов" НГУ, захисника Маріуполя, який після виходу з "Азовсталі" вже 21 місяць перебуває в полоні, що на 14 лютого надіслав йому валентинку у вигляді повістки", — написала Анна.
Дівчина зазначила, що у відповідь на її дзвінок черговий РТЦК запропонував узяти відпустку та приїхати до Харкова для вирішення цього питання, притому вона сама є військовослужбовицею ЗСУ.
"Нагадую, майже два роки полону — районний військкомат навіть не знає, що людина на службі..." — наголосила вона.
Пізніше Анна також нагадала, що, відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами має бути складено акт про відмову від отримання повістки з підписами уповноважених осіб і свідків.
"Цікаво дізнатися, ким саме було підписано розписку про отримання цієї повістки?" — запитала дружина "азовця".
Анна зазначила, що з моменту, коли її чоловік вийшов за наказом із території заводу "Азовсталь", минуло вже 640 днів.
"640 днів пекла в російських катівнях... і так само 640 днів повної неповаги з боку місцевих РТЦК та СП..." — написала вона.
На момент публікації новини в Салтівському РТЦК та СП ніяк не прокоментували інцидент.
Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що в Полтавській області чоловік отримав 18 повісток, відмовився від мобілізації та потрапив під суд. У ТЦК та СП заявили, що громадянина ВЛК визнала придатним до служби та направила до навчальних центрів, однак комісія відмовлялася брати його на навчання.
Раніше, 31 січня, в Україні за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який сам виховує двох дітей. 25 листопада на нього чекали в пункті збору, звідки мали відправити до військової частини. Однак він так і не з'явився, проігнорувавши повістку. Це кваліфікували як ухилення від призову.