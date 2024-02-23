"Ложь Шойгу надо оправдывать", — эксперт об усилении российского давления на Крынки

В ближайшее время можно ожидать тяжелые бои в Крынках, а россияне приложат все усилия, чтобы выбить украинских морпехов, которые находятся на левом берегу Днепра, считает Павел Лакийчук.

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В Силах обороны Украины называют неправдой сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу о контроле над селом Крынки на Херсонщине. Украинские эксперты прогнозируют, что несмотря на ложь, армия РФ усилит свое наступление, потому что того будет ожидать Кремль. В частности, об этом говорит в комментарии Фокусу для материала"Битва за Крынки: какая ситуация на плацдарме и почему врет Шойгу" руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Шойгу своему фюреру врет, но ложь надо исправлять. В ближайшее время можно ожидать тяжелые бои. Россияне приложат все усилия, увеличат силы вдвое, втрое с целью выбить наших морпехов и всех защитников, которые уже находятся на левом берегу Днепра, с плацдарма", — говорит он.

Лакийчук объясняет, почему российская армия так заинтересована во взятии под контроль маленьких населенных пунктов Левобережья.

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Битва за Крынки: какая ситуация на плацдарме и почему врет Шойгу

"С точки зрения российских генералов, в случае наступления Вооруженных сил Украины, оперативного и стратегического, это кратчайший путь к крымским перешейкам и самая простая возможность отрезать Крым от того южного российского фронта. Такая операция поставит под большой вопрос существование южной группировки противника вообще. Кроме того, это путь к освобождению Крыма, — говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" — И это уже даже не вопрос стратегии, а политики. Не допустить этого крайне важно для военно-политического руководства России и Путина лично. Именно поэтому силами на небольшой площадке на левом берегу продолжаются такие жестокие бои".

По словам эксперта, в районе Крынков россияне используют и управляемые авиационные бомбы (КАБы), и дроны, и мощную артиллерийскую поддержку.

"Соотношение сил неравное. Семеро-восемь россиян на одного нашего морпеха. Плацдарм держится за счет поддержки нашей артиллерии и средств с правого берега Днепра. Из-за этого он не расширяется серьезно, отбросив дальше врага, мы не сможем прикрывать наших ребят, которые пойдут вперед, артой с правого берега — средства придется доставить на левый, что пока невозможно. Для того, чтобы доставлять их на левый берег — надо расширить границы плацдарма, что невозможно. По крайней мере без поддержки авиации. Но сейчас ситуация патовая — Украина имеет ограниченные возможности по применению и штормовой, и фронтовой авиации", — объясняет эксперт.

Напомним, ранее морпехи подняли флаг Украины на водонапорной башне в Крынках на Левобережье.

Как отмечают в ISW, по состоянию на 11 февраля под Крынками продолжались позиционные бои.