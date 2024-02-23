"Брехню Шойгу треба виправдовувати", — експерт про посилення російського тиску на Кринки

Найближчим часом можна очікувати важкі бої в Кринках, а росіяни докладуть усіх зусиль, щоб вибити украънських морпіхів, які перебувають на лівому березі Дніпра, вважає Павло Лакійчук.

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В Силах оборони України називають неправдою повідомлення міністра оборони РФ Сергія Шойгу про контроль над селом Кринки на Херсонщини. Українськ експерти прогнозують, що зважаючи на брехню, армія РФ посилить свій наступ, бо того очікуватиме Кремль. Зокрема, про це говорить у коментарі Фокусу для матеріалу "Битва за Кринки: яка ситуація на плацдармі та чому бреше Шойгу" керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"Шойгу своєму фюреру бреше, але брехню треба виправляти. Найближчим часом можна очікувати важкі бої. Росіяни докладуть усіх зусиль, збільшать сили вдвічі, втричі з метою вибити наших морпіхів і всіх оборонців, які вже перебувають на лівому березі Дніпра, з плацдарму", — говорить він.

Лакійчук пояснює, чому російська армія так зацікавлена у взятті під контроль маленьких населених пунктів Лівобережжя.

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Битва за Кринки: яка ситуація на плацдармі та чому бреше Шойгу

"З точки зору російських генералів, у випадку наступу Збройних сил України, оперативного та стратегічного, це найкоротший шлях до кримських перешийків і найпростіша можливість відрізати Крим від того південного російського фронту. Така операція поставить під велике питання існування південного угруповання противника взагалі. Окрім того, це шлях до звільнення Криму, — говорить керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI". — І це вже навіть не питання стратегії, а політики. Не допустити цього вкрай важливо для військово-політичного керівництва Росії та Путіна особисто. Саме тому силами на невеликому майданчику на лівому березі тривають такі жорстокі бої".

За словами експерта, у районі Кринків росіяни використовують і керовані авіаційні бомби (КАБи), і дрони, і потужну артилерійську підтримку.

"Співвідношення сил нерівне. Семеро-восьмеро росіян на одного нашого морпіха. Плацдарм тримається за рахунок підтримки нашої артилерії і засобів з правого берега Дніпра. Через це він не розширюється серйозно, відкинувши далі ворога, ми не зможемо прикривати наших хлопців, які підуть вперед, артою з правого берега — засоби доведеться доставити на лівий, що поки неможливо. Для того, аби доправляти їх на лівий берег — треба розширити межі плацдарму, що неможливо. Принаймні без підтримки авіації. Але зараз ситуація патова – Україна має обмежені можливості по застосуванню і штормової, і фронтової авіації", — пояснює експерт.

Нагадаємо, раніше морпіхи підняли прапор України на водонапірній вежі у Кринках на Лівобережжі.

Як зазначають в ISW, станом на 11 лютого під Кринками тривали позиційні бої.