"Не менее чем 1 к 10": в 3 ОШБр назвали потери российских оккупантов под Авдеевкой

Оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ, но успехов не имеют — теряют личный состав и технику, говорят в 3-й штурмовой бригаде.

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Российские оккупанты на Авдеевском направлении несут огромные потери, несмотря на то, что сейчас там воюют не зеки, а натренированные подразделения ВС РФ. Об этом в эфире телемарафона 23 февраля сообщил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

По его словам потери ВС РФ в десять раз больше, чем в ВСУ.

"В большинстве случаев не меньше чем один к десяти, но я бы и больше сказал. Это зависит от ситуации", — сказал он.

Бородин также добавил, что характер боев на Авдеевском направлении нельзя сравнивать с обороной Авдеевки. Впрочем, оккупанты пытаются штурмовать. Они десантируют с техники пехоту, пробуют приблизиться к позициям ВСУ, но успехов не имеют — теряют личный состав и технику.

Также боец 3 штурмовой бригады уточнил, что на Авдеевском направлении воюют не заключенные и не "чмобики", а натренированные элитные подразделения ВС РФ.

Напомним, что несмотря на то, российским оккупантам удалось взять под контроль город Авдеевка в Донецкой области, даже после этого онибоятся спокойно передвигаться по городу, заявили в Defense Express. Причина страха противника вполне очевидна, ведь даже после оккупации города на Донбассе украинские операторы БПЛА продолжают активно следить за ВС РФ.

22 февраля сообщалось, что ветеран АТО Евгений Дикий назвал 3 приоритетных направления ВС РФ после Авдеевки. По его словам, противник собирается провести активные действия на разных участках поля боя — от Харьковской до Херсонской областей.