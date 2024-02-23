"Не менше ніж 1 до 10": у 3 ОШБр назвали втрати російських окупантів під Авдіївкою

Окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але успіхів не мають — втрачають особовий склад і техніку, кажуть у 3-й штурмовій бригаді.

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Російські окупанти на Авдіївському напрямку несуть шалені втрати, попри те, що зараз там воюють не зеки, а натреновані підрозділи ЗС РФ. Про це в ефірі телемарафона 23 лютого повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

За його словами втрати ЗС РФ удесятеро більші, ніж у ЗСУ.

"У більшості випадків не менше ніж один до десяти, але я б і більше сказав. Це залежить від ситуації", — сказав він.

Бородін також додав, що характер боїв на Авдіївському напрямку не можна порівнювати з обороною Авдіївки. Втім, окупанти намагаються штурмувати. Вони десантують з техніки піхоту, пробують наблизитися до позицій ЗСУ, але успіхів не мають — втрачають особовий склад і техніку.

Також боєць 3 штурмової бригали уточнив, що на Авдіївському напрямку воюють не ув’язнені і не "чмобіки", а натреновані елітні підрозділи ЗС РФ.

Нагадаємо, що попри те, російським окупантам вдалося взяти під контроль місто Авдіївка на Донеччині, навіть після цього вони бояться спокійно пересуватися містом, заявили в Defense Express. Причина страху противника цілком очевидна, адже навіть після окупації міста на Донбасі українські оператори БПЛА продовжують активно стежити за ЗС РФ.

22 лютого повідомлялося, що ветеран АТО Євген Дикий назвав 3 пріоритетні напрямки ЗС РФ після Авдіївки. За його словами, противник збирається провести активні дії на різних ділянках поля бою — від Харківської до Херсонської областей.