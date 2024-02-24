"Ищут слабые места": в 3 ОШБр рассказали, что сейчас делают россияне возле Авдеевки (видео)

Пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин заявил, что ВС РФ пытаются малыми группами заходить на позиции ВСУ. Те, кто после таких действий остается в живых, попадают в плен к украинским воинам.

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Российские военные на Авдеевском направлении ищут слабые места в обороне ВСУ. Они проводят штурмы в разных местах. Об этом рассказал пресс-офицер 3-й штурмовой бригады Александр Бородин "Украинской правде".

По его словам, оккупанты не добились никакого успеха.

"В нашем случае это похоже на высадку десанта… постоянные ротации… завезли, завезли, завезли", — рассказал он.

Также Бородин отметил, что ВС РФ пытаются малыми группами заходить на позиции ВСУ. Те, кто после таких действий остается в живых, попадают в плен к украинским воинам. При этом теперешние атаки нельзя сравнить с тем, что было непосредственно в Авдеевке.

Он отметил, что ВС РФ поставляют новые силы "конвейером". Однако украинские защитники привыкли работать в выстроенной линии обороны, а именно на такие позиции и состоялся отход из Авдеевки. Хотя обороняться от российских атак все равно сложно.

"Практика показала, что этот конвейер работает достаточно неплохо, то есть если они будут так продолжать, то у них и в дальнейшем будет ресурс", — сказал пресс-офицер 3-й ОШБр.

Александр Бородин о действиях ВС РФ под Авдееевкой

Напомним, бойцы Нацгвардии показали, как выглядит Авдеевка. Украинские защитники сняли "горы болота и руин" в городе, в штурмах которого погибли десятки тысяч бойцов ВС РФ. Пока воины направлялись на позицию, над их головами гремели почти непрерывные взрывы.

Также директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что ВС РФ боятся передвигаться по Авдеевке даже после захвата. Он отметил, что украинские операторы БПЛА внимательно наблюдают за действиями противника. Оккупанты несут значительные потери.