"Шукають слабкі місця": у 3 ОШБр розповіли, що зараз роблять росіяни біля Авдіївки (відео)

Пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін заявив, що ЗС РФ намагаються малими групами заходити на позиції ЗСУ. Ті, хто після таких дій залишається в живих, потрапляють у полон до українських воїнів.

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Російські військові на Авдіївському напрямку шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Вони проводять штурми в різних місцях. Про це розповів пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін "Українській правді".

За його словами, окупанти не досягли жодного успіху.

"У нашому випадку це схоже на висадку десанту... постійні ротації... завезли, завезли, завезли", — розповів він.

Також Бородін зазначив, що ЗС РФ намагаються малими групами заходити на позиції ЗСУ. Ті, хто після таких дій залишається в живих, потрапляють у полон до українських воїнів. При цьому теперішні атаки не можна порівняти з тим, що було безпосередньо в Авдіївці.

Він зазначив, що ЗС РФ постачають нові сили "конвеєром". Однак українські захисники звикли працювати у вибудуваній лінії оборони, а саме на такі позиції й відбувся відхід з Авдіївки. Хоча оборонятися від російських атак все одно складно.

"Практика показала, що цей конвеєр працює досить непогано, тобто якщо вони будуть так продовжувати, то в них і надалі буде ресурс", — сказав пресофіцер 3-ї ОШБр.

Олександр Бородін про дії ЗС РФ під Авдіївкою

Нагадаємо, бійці Нацгвардії показали, який вигляд має Авдіївка. Українські захисники зафільмували "гори болота і руїн" у місті, в штурмах якого загинули десятки тисяч бійців ЗС РФ. Поки воїни прямували на позицію, над їхніми головами гриміли майже безперервні вибухи.

Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що ЗС РФ бояться пересуватися Авдіївкою навіть після захоплення. Він зазначив, що українські оператори БПЛА уважно спостерігають за діями противника. Окупанти зазнають значних втрат.