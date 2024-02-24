Благодаря агентурной разведке заранее были получены данные о нападении России, - Буданов

Глава ГУР Украины заявил, что западные страны оказывают бесценную разведывательную поддержку.

Related video

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал интервью изданию The Telegraph и рассказал о роли и развитии спецслужбы во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Буданов заявил, что западные страны оказывают бесценную разведывательную поддержку, которая помогает определять места запуска российских ракет. Также он заявил, что западные разведки помогают выслеживать российских шпионов, которые занимаются поисками оружия, поставляемого НАТО и другими странами.

Глава ГУР заявил, что благодаря агентурной разведке Украина смогла заранее получить данные о нападении России 24 февраля 2022 года. Во время войны агентура играет серьезную роль, ведь на нее возложена задача не только получать информацию, но и осуществлять специальные активные мероприятия.

"Если бы мы полагались исключительно на данные радиоэлектронной, радиотехнической или киберразведки, то мы бы не были готовы, не поняли бы, что будет происходить вторжение, и не успели бы подготовиться", — рассказал Буданов.

Он также сообщил, что Украина помогает партизанским группировкам, которые действуют на территории России. В частности, происходит их поддержка и взаимодействие с ними. Иногда этим партизанским группировкам ставятся определенные задачи.

"Но это не такое массовое явление, как может показаться. Работа с большими группами людей, их можно назвать партизанами, это лишь малая часть нашей деятельности", — сказал глава ГУР.

По словам Буданова, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ГУР значительно увеличило свой штат. В частности, максимально увеличилась численность боевых, оперативно-боевых подразделений и технической разведки. Также было усилено направление киберразведки.

Также Буданов заявил, что ГУР укрепила аналитическое направление, в связи с ростом объемов полученной информации, а также произошло внедрение ИИ для обработки данных.

Глава ГУР также сообщил, что его жена Марианна Буданова поправляется после отравления в прошлом году, которое, как считается, совершили российские спецслужбы.

Буданов заявил, что знает, кто несет ответственность за это и сказал, что "на решение подобных вопросов нужно время и со временем все поймут, что это значит".

Напоминаем, что ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину свое обращение к украинцам сделал Главком ВСУ Александр Сырский. В своем обращении он вспомнил о главных достижениях Украины в борьбе с российской агрессией.

Также напоминаем, что глава ГУР спрогнозировал новое контрнаступление ВСУ в 2025 году. Буданов заметил, что открытым остается следующий вопрос — будут ли готовы партнеры и союзники Украины обеспечить ее вооружением и боеприпасами на весь год, пока ВСУ осуществляют подготовку к контрнаступательной операции.