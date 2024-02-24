Завдяки агентурній розвідці заздалегідь було отримано дані про напад Росії, — Буданов

Глава ГУР України заявив, що західні країни надають безцінну розвідувальну підтримку.

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Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню The Telegraph і розповів про роль і розвиток спецслужби під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Буданов заявив, що західні країни надають безцінну розвідувальну підтримку, яка допомагає визначати місця запуску російських ракет. Також він заявив, що західні розвідки допомагають вистежувати російських шпигунів, які займаються пошуками зброї, що поставляється НАТО та іншими країнами.

Глава ГУР заявив, що завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. Під час війни агентура відіграє серйозну роль, адже на неї покладено завдання не тільки отримувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи.

"Якби ми покладалися виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то ми б не були готові, не зрозуміли б, що відбуватиметься вторгнення, і не встигли б підготуватися", — розповів Буданов.

Він також повідомив, що Україна допомагає партизанським угрупованням, які діють на території Росії. Зокрема, відбувається їхня підтримка та взаємодія з ними. Іноді цим партизанським угрупованням ставляться певні завдання.

"Але це не таке масове явище, як може здатися. Робота з великими групами людей, їх можна назвати партизанами, це лише мала частина нашої діяльності", — сказав глава ГУР.

За словами Буданова, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ГУР значно збільшило свій штат. Зокрема, максимально збільшилася чисельність бойових, оперативно-бойових підрозділів і технічної розвідки. Також було посилено напрямок кіберрозвідки.

Також Буданов заявив, що ГУР зміцнила аналітичний напрямок, у зв'язку зі зростанням обсягів отриманої інформації, а також відбулося впровадження ШІ для обробки даних.

Глава ГУР також повідомив, що його дружина Маріанна Буданова одужує після отруєння торік, яке, як вважають, скоїли російські спецслужби.

Буданов заявив, що знає, хто несе відповідальність за це, і сказав, що "на вирішення подібних питань потрібен час, і з часом усі зрозуміють, що це означає".

Нагадуємо, що до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну своє звернення до українців зробив Головком ЗСУ Олександр Сирський. У своєму зверненні він згадав про головні досягнення України в боротьбі з російською агресією.

Також нагадуємо, що глава ГУР спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ у 2025 році. Буданов зауважив, що відкритим залишається наступне питання — чи будуть готові партнери та союзники України забезпечити її озброєнням і боєприпасами на весь рік, поки ЗСУ здійснюють підготовку до контрнаступальної операції.