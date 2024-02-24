1,5 км хватало, чтобы умереть раз 8: боец о том, как его фамилия помогла выйти из окружения

Группу украинских пограничников оккупанты взяли в кольцо, а командиры приказали другим защитникам помочь им прорваться.

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Пограничник ГПСУ Богдан Отченаш воюет на фронтах с 2014 года, когда попал под первую волну мобилизации в ВСУ. Далее вернулся, а следующую повестку получил в 2022 году и стал в униформу с пограничниками 1-го отряда. На фронт военный поехал техником-водителем, а стал "временно исполняющим обязанности" командира заставы огневой поддержки. В районе Бахмута группа пограничников попала в окружение во время уличного брю. Как выходили украинские защитники сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Группу пограничников взяли в кольцо. Командир собрал нас и сказал, что нужно выручать ребят. Никто не колебался, поехали все, — вспоминает Богдан.

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Из техники у бойцов остался только старый УАЗ. У машины постоянно отказывали тормоза, поэтому за руль сел опытный водитель. Побратимов отбивали с тяжелыми потерями. Командир был ранен. Офицеров в группе не было. Управлять пришлось сержантам.

"У командира были осколочные ранения, больше всего пострадала нога. Он был на грани потери сознания, а бой продолжался. Нужно было управлять людьми. Сержантов было много, но собратья доверили это мне. У меня до сих пор болит душа за тот день, — признается Богдан.

Богдан Отченаш с побратимами

В бою пограничники потеряли 6 побратимов. Выйти из-под огня не удавалось, потому что в воздухе постоянно летал вражеский дрон. Богдав выждал удобный момент, быстро подогнал "Жигули" и забрал раненого командира.

"Не всем, к сожалению, так повезло. От попадания гранатомета погиб наш побратим Анатолий. Мы вообще не хотели его брать с собой, в тот день ему исполнилось 49 лет, а вечером еще и внучка родилась. Возле него от осколочного ранения в лицо погиб второй побратим, третьему попало в спину. Еще троих потеряли на выходе", — вспоминает военный.

Богдан Отченаш

Им оставалось преодолеть более километра.

"1,5 километра до позиции хватало, чтобы умереть раз восемь", — сказал пограничник.

Выход из Бахмута Богдан запомнил на всю жизнь. Говорит, спас Nissan и его фамилия — Отченаш. По дороге боец отчаянно молился.

"Когда доехали до асфальта — протерли фары моим бушлатом и поехали дальше. А на утро нам говорят: "Катите еще разочек в Бахмут забрать 2 машины надо". Забрали, куда деваться, — вспоминает с улыбкой Отченаш.

Дома пограничника ждет двое детей, и он намерен "вырастить своих гномиков".

Напомним, что ВС РФ провалили штурм на Ласточкино. Командиры из чистого высокомерия попытались атаковать ВСУ в лоб, но для россиян это закончилось печально.

Ранее сообщалось, что ВС РФ пошли в наступление на Ласточкино колонной бронетехники и пытались штурмовать позиции ВСУ 6 БМП и 1 танком.