В Донецке к оккупантам "прилетело" во время гулянки в ресторане (видео)

РосСМИ сообщают, что в ресторане гуляли свадьбу, военные блогеры РФ говорят, что там были оккупанты.

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В оккупированном Донецке у россиян не задался выходной день. Досталось тем, которые собрались в одном из местных ресторанов, чтобы отпраздновать 23 февраля. Об этом 24 февраля сообщил российский военный блогер Алексей Смирнов.

"Только что проезжал мимо места, куда попало. Думаю, что все печально. Я же предупреждал, ребята никаких ресторанов, кафе, баров под вечер в эти дни. Не послушались", — печалится он.

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Также в сети распространили видео, где в кадре бежит мужчина в форме и истерично кричит о прилетах и призывает всех ложиться на землю. Далее он забирается в более безопасное место, где продолжает свой "героический" стрим.

"Мы с активистами народной дружины переуваживаем под повторными обстрелами", — сообщает он.

Местные для росСМИ рассказали, что в ресторане "Аркадия" находились 50-60 человек и там, якобы, праздновали свадьбу.

Днем 22 февраля в районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области прогремела серия взрывов . Были поражения и пострадавшие российские военные.

Ранее сообщалось, что вблизи Роботино на Запорожье бойцы Сил обороны вчетвером отбили российское наступление сил противника, который преобладал в несколько раз.