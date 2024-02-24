У Донецьку до окупантів "прилетіло" під час гулянки в ресторані (відео)

РосЗМІ повідомляють, що в ресторані гуляли весілля, військові блогери РФ кажуть, що там були окупанти.

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У окупованому Донецьку у росіян не задався вихідний день. Дісталося тим, які зібралися в одному з місцевих ресторанів, щоб відсвяткувати 23 лютого. Про це 24 лютого повідомив російський військовий блогер Олексій Смірнов.

"Щойно проїздив повз місце, куди влучило. Думаю, що все сумно. Я ж попереджав, хлопці жодних ресторанів, кафе, барів під вечір у ці дні. Не послухалися", — печалиться він.

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Також в мережі поширили відео, де у кадрі біжить чоловік у формі і істерично кричить про прильоти і закликає всіх лягати на землю. Далі він забирається у більш безпечне місце, де продовжує свій "героїчний" стрім.

"Ми з активістами народної дружини переуваємо під повторними обстрілами", — повідомляє він.

Місцеві для росЗМІ розповіли, що у ресторані "Аркадія" перебували 50-60 осіб і там, нібито, святкували весілля.

Вдень 22 лютого у районі тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області пролунала серія вибухів. Були ураження та постраждалі російські військові.

Раніше повідомлялося, що поблизу Роботиного на Запоріжжі бійці Сил оборони вчотирьох відбили російський наступ сил противника, який переважав у кілька разів.