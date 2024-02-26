Продвижение подтверждено: ВС РФ имеют успехи возле Бахмута и Крынок, — ISW (карты)

По словам аналитиков, ВСУ вернули некоторые позиции в районе Донецка, но без подтвержденных изменений на линии фронта. Российские источники отмечают также, что Силы обороны пытаются контратаковать и отбросить ВС РФ к окраинам Работино.

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Российские войска продвинулись в районе Бахмута 25 февраля. Геолоцированные кадры показали продвижение к северу от Ивановского. Об этом пишет "Институт изучения войны в сводке" от 25 февраля.

Позиционные бои продолжались: под Ивановским, в районе Богдановки, Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка и Пивденного.

Ласточкино

Появились сообщения, что 25 февраля войска РФ продвинулись к западу от Авдеевки, но в ISW подтвержденных изменений линии фронта не отмечают. Российские источники заявили о продвижении к западу от Ласточкино и начале зачистки населенного пункта. Визуальных подтверждений этому нет.

Район Бахмута на карте

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ отошли на западную окраину Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции. Российские военные блогеры продолжают утверждать, что ВС РФ захватили все Северное и Степовое — ISW не нашли тому визуальных подтверждений.

Места позиционных боев: район Новобахмутовки, Бердичей и Степового; возле Ласточкино, Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского.

ВСУ вернули ряд позиций в районе Донецка

Сообщается, что 25 февраля Силы обороны вернули некоторые позиции к юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российский блогер заявил, что ВСУ вернули часть позиций в районе Солодкого. Позиционные бои шли западнее от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки; и к югу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

На границе Донецкой и Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные боестолкновения без подтвержденных изменений.

Работино

Работино на карте

Сообщается, что российские войска продвинулись в пределах населенного пункта Работино на фоне продолжающегося локального наступления в западной части Запорожской области. Связанный с Кремлем "военкор" заявил, что российские войска атакуют и продвигаются в восточной и северной части Работино, другие российские источники сообщили, что в поселке и вокруг него продолжаются ожесточенные бои.

По другим данным, российские войска также захватили позиции к юго-западу от Вербового, но в ISW пока не обнаружили визуальных подтверждений.

Некоторые военкоры также отметили, что ВСУ пытаются контратаковать и отбросить российские войска к окраинам Работино.

Крынки

Крынки на карте

На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 февраля, видно, что ВС РФ незначительно продвинулись вдоль улицы Остапа Вишни в Крынках. Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях в Крынках, несмотря на заявления России о том, что российские войска полностью захватили населенный пункт.

Напомним, что украинский генерал рассказал, могут ли оккупанты пойти дальше Авдеевки.

Также сообщалось, что, по оценкам DeepState, у ВС РФ есть успехи под Авдеевкой.