Виновными могут быть и не украинцы: генерал СБУ предположил, откуда РФ узнала планы наступления ВСУ

Виктор Ягун уверен, что информация о контрнаступлении ВСУ попала в РФ после масштабной утечки информации в США.

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Российская сторона могла получить данные о контрнаступлении ВСУ благодаря масштабной утечке информации, которая в прошлом году произошла в США. Об этом в эфире КИЕВ24 сказал директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

"Помните, когда произошла утечка информации в Соединенных штатах. Часть информации тогда стала известна, в частности, в России. Там как раз и была часть того плана, который якобы был задействован Украиной. Поэтому каналы утечки могут быть разные. Не только Украина может быть виновата, но и наши партнеры. Часть тех людей, которые имели доступ, но не нужно было их допускать к этой информации. Возможно технические какие-то средства были использованы", — сказал Ягун.

Он подчеркнул, что в Украине могут говорить только об утечке той информации, о которой ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Источники издания CNN ранее утверждали, что Украине пришлось изменить некоторые планы после утечки секретных документов Пентагона. Также в Пентагоне прогнозировали, что битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года. Поэтому Украине будет трудно достичь достижений на поле битвы.

Масштабная утечка информации в США: что известно

7 апреля 2023 года сообщалось, что в сеть попали документы США по контрнаступлению ВСУ, из-за чего Пентагону пришлось начать собственное расследование. Хотя в них нет ни планов, ни дат по контрнаступлению, для российского военного командования они могут дать множество подсказок.

Reuters сообщило, что США считают Россию причастной к утечке "документов" о контрнаступлении ВСУ. По информации анонимных американских чиновников, опубликованные в сети данные не имеют ничего общего с реальными планами Украины на поле боя. В Пентагоне проводят собственное расследование.