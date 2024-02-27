От России в Балтийском море могут "избавиться" военным путем, — СМИ

По словам сотрудника RUSI Нила Мелвина, Москва столкнулась с необходимостью наращивать значительные военные силы на севере, чтобы сбалансировать новую региональную мощь НАТО.

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Вступление Швеции в НАТО может означать, что Москву "военным путем исключат" из Балтийского моря. Появление в НАТО еще одной страны позволит Альянсу эффективнее распределять военные ресурсы по всей Скандинавии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные аналитического центра по вопросам обороны и безопасности.

Это событие называют "драматичным и историческим сдвигом" в политике безопасности НАТО.

Накануне, 26 февраля, Стокгольм преодолел последнее препятствие на пути к вступлению в НАТО: Венгрия уступила требованиям других стран-участниц спустя несколько месяцев.

Доктор Нил Мелвин, директор по вопросам международной безопасности в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI), заявил, что произошедшее перечеркивает историю нейтралитета Швеции, "которая уходит корнями в наполеоновский период".

"Как часть НАТО, Швеция присоединяется к ядерному альянсу после десятилетий, когда страна шла в авангарде движения за разоружение и нераспространение", — сказал он.

Он добавил, что таким образом у НАТО появится "хорошо оснащенная армия, более сотни современных истребителей, современный военно-морской флот, включающий пять подводных лодок, а также технологически развитая оборонно-промышленная база".

"Москва теперь сталкивается с угрозой "военного исключения" из Балтийского моря и его воздушного пространства", — отметил он.

НАТО, в свою очередь, теперь может эффективнее распределять свои силы в Скандинавии, на Крайнем Севере и в Арктике.

"Россия сейчас столкнулась с необходимостью наращивать значительные военные силы на севере, чтобы сбалансировать новую региональную мощь НАТО, что еще больше истощает ее ресурсы", — отметил аналитик.

Напомним, что, по оценкам ISW, РФ сейчас не сможет модернизировать самолеты А-50 в А-50У. И альтернативу могут искать в Китае.

Также сообщалось, что 27 февраля командующий ВС ВСУ Николай Олещук рассказал об уничтожении еще одного бомбардировщика Су-34.