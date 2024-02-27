Чудо-оружие: у ВСУ осталось достаточное количество Leopard-2, — СМИ

По данным журналистов, украинские войска смогли сохранить множество танков на своем вооружении из-за регулярного капитального ремонта техники.

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Вооруженные силы Украины сохранили большинство немецких танков Leopard в боях за Работино Запорожской области. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Еще до того как Германия поставила танки Leopard в Украину, многие западные партнеры возлагали особенные надежды на данное чудо-оружие. Всего Украина получила около 230 танков Leopard 1 и 2, 38 из которых поступили из Германии.

Однако, всего 7 таких танков были уничтожены оккупационными войсками РФ в битве за Работино Запорожской области.

У ВСУ осталось достаточное количество Leopard-2

Использование ВСУ немецких танком сопроводалось пристальным вниманием со стороны Германии. Так, политик Партии зеленых Себастьян Шефер говорит, что в эксплуатации осталось достаточно "Леопардов" потому, что украинские бойцы регулярно ремонтируют технику. В ходе ремонта также менялись цепи и производился капитальный ремонт электроники.

Командир танка "Арфа" — бывший сталеварь, шесть лет на пенсии, два года работал водителем танка. С июня он управляет Leopard 2 вместе с тремя другими солдатами, а до этого в течение пяти недель проходил подготовку на военном полигоне в Мюнстере с другими украинскими танкистами.

"Арфа" также принимал участие в битве за Авдеевку.

"Мы выходили каждый день в течение полутора месяцев. Самую большую опасность для нас, наряду с другими танками, представляют дроны", — говорит он.

По его словам, разведывательные, а затем и ударные дроны Россия использует в большом количестве.

Боец положительно отзывается о немецком Leopard.

"Прибор ночного видения и тепловизионная камера очень хорошие. Мобильность огромна. Снаряды загружаются автоматически, что для меня было в новинку. И он стреляет точнее, чем другие танки", — говорит он.

Однако он указал на опасный для жизни дефект.

"Между башней и корпусом, то есть верхней и нижней частями танка, имеется большое отверстие, который необходимо срочно закрыть", — сказал он.

У ВСУ осталось достаточное количество Leopard-2

Начальника ремонтного подразделения с позывным "Гора" регулярно занимается починкой танков.

"Наша задача — заставить танк ехать и стрелять. И мы это реализуем", — говорит он.

У ВСУ осталось достаточное количество Leopard-2

Он и его механики также учились в Германии на пятинедельном курсе в Аахене, Германия. Повреждения корпуса он ремонтирует самостоятельно, если есть повреждения башни или электроники, он иногда обращается в Мюнхен.

Карта боев Украина

Напомним, Италия планирует приобрести 132 танка Leopard 2A8, которые будут иметь несколько локализованных особенностей. В частности, в стране будут изготавливать электрооптические датчики, программная радиостанция, систему управления и т.д.