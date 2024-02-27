Рекордное количество БПЛА: Игнат сообщил о новой тактике разведки РФ (видео)

По словам спикера ВС Юрия Игната, оккупанты хотят увидеть больше для того, чтобы планировать свои дальнейшие действия на фронте.

Related video

Оккупационные войска РФ стали активнее использовать разведовательные беспилотники по всей линии боевых действий. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Сейчас на линии фронта такое, скажем, рекордное количество беспилотников. Очень много на южном направлении, по Днепру фактически "висят", — подчеркнул Игнат.

По его словам, захватчики применяют дроны следующих типов:

Supercam;

ZALA;

"Орланы"

Игнат отметил, что, помимо южного направления, подобная тенденция фиксируется в в Харьковской области.

"По всей линии разграничения они активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше для того, чтобы планировать свои дальнейшие действия", — добавил он.

Напомним, что недавно начальница координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты сейчас проводят авиаразведку на юге Украины, что свидетельствует об их подготовке к массированной атаке.