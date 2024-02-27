Рекордна кількість БПЛА: Ігнат повідомив про нову тактику розвідки РФ (відео)

За словами спікера ЗС Юрія Ігната, окупанти хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої подальші дії на фронті.

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Окупаційні війська РФ стали активніше використовувати розвідувальні безпілотники за всією лінією бойових дій. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на Південному напрямку, по Дніпру фактично "висять", — наголосив Ігнат.

За його словами, загарбники застосовують дрони таких типів:

"Суперкамера";

ZALA;

"Орлан".

Ігнат зазначив, що, крім Південного напрямку, подібна тенденція фіксується в Харківській області.

"За всією лінією розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої подальші дії", — додав він.

Нагадаємо, що нещодавно начальниця координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що російські окупанти наразі проводять авіарозвідку на Півдні України, що свідчить про їхню підготовку до масованої атаки.