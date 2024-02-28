В РФ заявили о выпуске новых Ту-160М: один из самолетов не поднимался в воздух, — Defense Express

Украинские аналитики называют важной информацией пресс-релиз о выпуске стратегических бомбардировщиков. Эти сведения указывают на возможности Кремля пополнять флот стратегической авиации ВКС РФ.

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21 февраля российские СМИ сообщали о визите главы Кремля Владимира Путина на Казанский авиазавод (КАПО), который, среди прочего, проводит модернизацию, а также выпускает новые Ту-160М из заготовок советских времен в рамках программы "воспроизводства". Об этом пишут аналитики из Defense Express.

Отдельный интерес у российских пропагандистов вызвало то, что Путину продемонстрировали сразу четыре Ту-160М в одном ангаре. Поначалу сообщалось, что самолеты новые, что указывало на возможности ВПК.

Однако впоследствии выяснилось, что были показаны два строевых модернизированных бомбардировщика Ту-160 и два новых, построенных по программе "воспроизводства". Прежде было известно, что КАПО в 2022 году выкатило из цехов два новых Ту-160М, которые пока еще не переданы в состав ВКС РФ. Об их производстве в 2023 году публикаций не было.

Теперь же российский "Центр анализа стратегий и технологий" (ЦАСТ) в своем неофициальном блоге bmpd сообщил, что за период 2022-2023 гг. российский ВПК выпустил не два, а три стратегических бомбардировщика Ту-160М.

Согласно такой версии, президенту РФ в ангаре показали два самолета этого типа с серийными номерами 9-02 (бортовый номер "22 красный") и 9-03 (бортовый номер "23 красный").

"22 красный" — выпущенный КАПО в декабре 2022 года, впервые он поднялся в воздух летом 2023 года. Борт "23 красный", он же серийный 9-03, был, предположительно, построен несколько позже, и сейчас в воздух не поднимался.

По словам аналитиков, приведенные утверждения следует принять во внимание, поскольку речь идет о возможностях российского ВПК пополнять флот стратегической авиации ВКС РФ.

Напомним, что, по сообщениям российских СМИ, новые самолеты Ту-160М могут нести аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Также же сообщалось, что Путин совершил только один полет на борту Ту-160М, после этого он сел за руль КАМАЗа.